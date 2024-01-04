ІДІЛ заявив про свою відповідальність за вибухи на кладовищі в Ірані
Відповідальність за вибух біля могили генерала Касема Сулеймані в іранському Кермані взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава (ІДІЛ). Про це повідомляє Bloomberg.
У Telegram-каналі ІДІЛ опублікована заява, в якій терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за вибухи в Ірані, повідомляє видання.
ІДІЛ є радикальним угрупуванням мусульман-сунітів, яке вважає "невірними" іранських шиїтів і режим, що очолюється шиїтськими аятолами.
3 січня на кладовищі у місті Керман, де похований Сулеймані, сталися два вибухи на значній (кілька сотень метрів) відстані від могили генерала. На кладовищі в цей час було безліч людей, які прийшли вшанувати пам'ять Сулеймані в четверту річницю його загибелі.
На цей час у Тегерані заявляють про 84 загиблих і 220 поранених під час теракту (дані про кількість загиблих і постраждалих кілька разів змінювалися як у бік збільшення, так і в бік зменшення).
Також у Тегерані встигли публічно покласти відповідальність за вибухи на спецслужби Ізраїлю.
Спочатку медіа Ірану озвучували версію, що бомби на цвинтарі були підірвані дистанційно, проте потім з'явилися дані, що їх пронесли та підірвали смертники.
Сулеймані було вбито 3 січня 2020 року в результаті авіаудару США в міжнародному аеропорту Багдада.
Генерал Сулеймані очолював елітний підрозділ "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який займався операціями за кордоном і який у США визнаний терористичною організацією. Згідно з заявами Пентагону, Сулеймані та його підлеглі "несуть відповідальність за загибель сотень американських та коаліційних військовослужбовців та поранення ще тисяч".
- 31 грудня 2019 року тисячі людей штурмували посольство США у Багдаді. Вони увірвалися на територію посольства та спалили будівлю охорони.
- Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення заперечував і погрожував ударом у відповідь.
- Вранці 3 січня 2020 року США завдали авіаудару по автоколоні на території аеропорту Багдада. Внаслідок атаки було вбито іранського генерала Касема Сулеймані. Іран пообіцяв помститися Америці.