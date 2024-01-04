ИГИЛ заявил о своей ответственности за взрывы на кладбище в Иране

ИГИЛ опубликовал заявление, в котором суннитская террористическая группировка взяла на себя ответственность за взрывы в шиитском Иране

Шествие памяти генерала Сулеймани в Тегеране (Фото - EPA)

Ответственность за взрыв возле могилы генерала Касема Сулеймани в иранском Кермане взяла на себя террористическая группировка Исламское государство (ИГИЛ). Об этом сообщает Bloomberg.

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В Telegram-канале ИГИЛ опубликовано заявление, в котором террористическая группировка взяла на себя ответственность за взрывы в Иране, сообщает издание.

ИГИЛ является радикальной группировкой мусульман-суннитов, которая считает "неверными" иранских шиитов и возглавляемый шиитскими аятоллами режим.

3 января на кладбище в городе Керман, где похоронен Сулеймани, произошли два взрыва на значительном (несколько сотен метров) расстоянии от могилы генерала. На кладбище в это время находилось множество людей, которые пришли почтить память Сулеймани в четвертую годовщину его гибели.

На настоящий момент в Тегеране заявляют о 84 погибших и 220 раненых при теракте (данные о числе погибших и пострадавших несколько раз менялись как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).

Также в Тегеране успели публично возложить ответственность за взрывы на спецслужбы Израиля.

Поначалу медиа Ирана озвучивали версию, что бомбы на кладбище были взорваны дистанционно, однако затем появились данные, что их пронесли и взорвали смертники.

Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара США в международном аэропорту Багдада.

Генерал Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое занималось операциями за рубежом и которое в США признано террористической организацией. Согласно заявлениям Пентагона, Сулеймани и его подчиненные "несут ответственность за гибель сотен американских и коалиционных военнослужащих и ранение еще тысяч".