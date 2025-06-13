Ізраїль заманив командирів ВПС Ірану на зустріч, яка стала ціллю атаки – Fox News

Ізраїльські спецслужби свідомо сприяли тому, щоб іранські офіцери зібралися в одному місці, і знали, як утримати їх там

Іран після атаки Ізраїлю (Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH)

Ізраїльським спецслужбам вдалося організувати зібрання високопоставлених офіцерів іранських Військово-повітряних сил у певному місці – саме перед тим, як туди було завдано удару. Про це повідомляє Fox News із посиланням на представника ізраїльських сил безпеки.

"Ми провели низку цілеспрямованих дій, які допомогли нам краще їх [іранських офіцерів] вивчити, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку", – сказав співрозмовник журналістів.

За його словами, ізраїльські спецслужби свідомо сприяли тому, щоб іранські офіцери зібралися в одному місці, і знали, як утримати їх там. Також представник Ізраїлю повідомив, що операція виявилась навіть ефективнішою, ніж очікувалося.

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.