Израиль заманил командиров ВВС Ирана на встречу, ставшую целью атаки – Fox News

Израильские спецслужбы сознательно способствовали тому, чтобы иранские офицеры собрались в одном месте, и знали, как удержать их там

Иран после атаки Израиля (Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH)

Израильским спецслужбам удалось организовать собрание высокопоставленных офицеров иранских Военно-воздушных сил в определенном месте – именно перед тем, как туда был нанесен удар. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя израильских сил безопасности.

"Мы провели ряд целенаправленных действий, которые помогли нам лучше их [иранских офицеров] изучить, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение", – сказал собеседник журналистов.

По его словам, израильские спецслужбы сознательно способствовали тому, чтобы иранские офицеры собрались в одном месте и знали, как удержать их там. Также представитель Израиля сообщил, что операция оказалась даже более эффективной, чем ожидалось.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.