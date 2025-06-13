Ізраїль завдав нового удару по Ірану. Ціллю був аеропорт – відео

Ізраїль завдав нового удару по Ірану, цього разу ціллю був аеропорт на північному заході країни. Про це пишуть іранські інформаційні агенції Mehr та Al Hadath.

За даними Mehr, серія ударів припала на район аеропорту в місті Тебриз. Агенція також публікує фото та відео: з місця здіймається клуб чорного диму.

За даними ізраїльського видання Ynet, аеропорт був вщент знищений. Втім, офіційного підтвердження від влади або армії Ізраїлю поки що немає.

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.

Журналісти CNN із посиланням на неназваного ізраїльського чиновника писали, що за кілька днів до проведення операції Ізраїль запустив інформаційну кампанію, яка мала на меті переконати Іран, що атаки на нього не планується.