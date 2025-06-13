Израиль нанес новый удар по Ирану. Целью был аэропорт – видео

Израиль нанес новый удар по Ирану, на этот раз целью был аэропорт на северо-западе страны. Об этом пишут иранские информационные агентства Mehr и Al Hadath.

По данным Mehr, серия ударов пришлась на район аэропорта в городе Тебриз. Агентство также публикует фото и видео: с места поднимается клуб черного дыма.

По данным израильского издания Ynet, аэропорт был полностью уничтожен. Впрочем, официального подтверждения от власти или армии Израиля пока нет.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.

Журналисты CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника писали, что за несколько дней до проведения операции Израиль запустил информационную кампанию, которая имела целью убедить Иран, что атаки на него не планируется.