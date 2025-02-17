ХАМАС може передати владу в Газі Палестинській національній адміністрації – Sky News Arabia
Терористичне палестинське угрупування ХАМАС надіслало листа до Організації звільнення Палестини, в якому заявило про готовність передати контроль над сектором Гази Палестинській національній адміністрації та урядовому комітету. Про це повідомляє Sky News Arabia, посилаючись на обізнаних співрозмовників.
За інформацією джерел, ХАМАС поставив умову: чиновники в Газі мають отримати робочі місця в новій адміністрації, а в разі звільнення – і далі отримувати зарплату.
Повідомляється, що таке рішення було ухвалене під тиском Єгипту після переговорів у Каїрі.
Наприкінці січня президент США Дональд Трамп запропонував арабським країнам забрати палестинців із сектору Гази та "навести лад". Єгипет та Йорданія заявили, що не хочуть забирати палестинців із Гази: "Палестина – для палестинців".
- 4 лютого 2025 року Трамп призупинив допомогу палестинцям і знову вивів США із Ради ООН із прав людини.
- Також він заявив, що США візьмуть під контроль сектор Гази та розвиватимуть його, але для цього потрібно виселити звідти близько мільйона палестинців.
- 6 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац дав завдання Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розробити план, що дозволить мешканцям сектору Гази добровільно покинути регіон та вирушити до будь-якої країни, яка буде готова їх прийняти.