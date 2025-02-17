ХАМАС може передати владу в Газі Палестинській національній адміністрації – Sky News Arabia

Сектор Гази (Фото: ЕРА/MOHAMMED SABER)

Терористичне палестинське угрупування ХАМАС надіслало листа до Організації звільнення Палестини, в якому заявило про готовність передати контроль над сектором Гази Палестинській національній адміністрації та урядовому комітету. Про це повідомляє Sky News Arabia, посилаючись на обізнаних співрозмовників.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За інформацією джерел, ХАМАС поставив умову: чиновники в Газі мають отримати робочі місця в новій адміністрації, а в разі звільнення – і далі отримувати зарплату.

Повідомляється, що таке рішення було ухвалене під тиском Єгипту після переговорів у Каїрі.

Наприкінці січня президент США Дональд Трамп запропонував арабським країнам забрати палестинців із сектору Гази та "навести лад". Єгипет та Йорданія заявили, що не хочуть забирати палестинців із Гази: "Палестина – для палестинців".