ХАМАС может передать власть в Газе Палестинской нацадминистрации – Sky News Arabia
Террористическая палестинская группировка ХАМАС направила письмо Организации освобождения Палестины, в котором заявила о готовности передать контроль над Сектором Газа Палестинской национальной администрации и правительственному комитету. Об этом сообщает Sky News Arabia, ссылаясь на осведомленных собеседников.
По информации источников, ХАМАС поставил условие: чиновники в Газе должны получить рабочие места в новой администрации, а в случае увольнения – продолжать получать зарплату.
Сообщается, что решение было принято под давлением Египта после переговоров в Каире.
В конце января президент США Дональд Трамп предложил арабским странам забрать палестинцев из сектора Газа и "навести порядок". Египет и Иордания заявили, что не хотят убирать палестинцев из Газы: "Палестина – для палестинцев".
- 4 февраля 2025 года Трамп приостановил помощь палестинцам и снова вывел США из Совета ООН по правам человека.
- Также он заявил, что США возьмут под контроль Сектор Газы и будут его развивать, но для этого нужно выселить оттуда около миллиона палестинцев.
- 6 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац дал задачу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработать план, который позволит жителям сектора Газа добровольно покинуть регион и отправиться в любую страну, которая будет готова их принять.