ХАМАС может передать власть в Газе Палестинской нацадминистрации – Sky News Arabia

ХАМАС сообщил Организацию увольнения Палестины о готовности передать контроль над Сектором Газа Палестинской администрации

Сектор Газа (Фото: ЕРА/MOHAMMED SABER)

Террористическая палестинская группировка ХАМАС направила письмо Организации освобождения Палестины, в котором заявила о готовности передать контроль над Сектором Газа Палестинской национальной администрации и правительственному комитету. Об этом сообщает Sky News Arabia, ссылаясь на осведомленных собеседников.

По информации источников, ХАМАС поставил условие: чиновники в Газе должны получить рабочие места в новой администрации, а в случае увольнения – продолжать получать зарплату.

Сообщается, что решение было принято под давлением Египта после переговоров в Каире.

В конце января президент США Дональд Трамп предложил арабским странам забрать палестинцев из сектора Газа и "навести порядок". Египет и Иордания заявили, что не хотят убирать палестинцев из Газы: "Палестина – для палестинцев".