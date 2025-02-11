Трамп пригрозил ХАМАС "настоящим адом" за отказ вернуть заложников до 15 февраля

ХАМАС сообщил об отмене запланированного на 15 февраля освобождения заложников из-за якобы нарушения договоренностей со стороны Израиля

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что нестабильное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС следует отменить, если палестинская группировка не освободит всех заложников до полудня субботы, 15 февраля. Слова американского президента приводит агентство Associated Press.

Трамп ответил группировке ХАМАС, заявившей, что отложит дальнейшее освобождение заложников в секторе Газа после обвинений Израиля в нарушении трехнедельного перемирия.

Президент США говорит, что после освобождения трех заметно истощенных заложников в субботу пришло время для Израиля потребовать освободить всех пленных до полудня субботы или возобновить боевые действия.

"Если они [заложники] не будут здесь, начнется настоящий ад", – сказал Трамп, добавив, что окончательное решение будет принимать Израиль.

На вопрос, присоединятся ли США к ответу боевикам, если заложники не будут освобождены, Трамп добавил: "ХАМАС поймет, что я имею в виду".

10 февраля издание The Jerusalem Post писало, что ХАМАС сообщил об отмене запланированного на 15 февраля освобождения заложников из-за якобы нарушения договоренностей со стороны Израиля.

Группировка обвинила Израиль в задержке возвращения перемещенных лиц на север и блокировании гуманитарных поставок в сектор Газа.