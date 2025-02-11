Трамп пригрозив ХАМАС "справжнім пеклом" за відмову повернути заручників до 15 лютого

ХАМАС повідомив про скасування запланованого на 15 лютого звільнення заручників через нібито порушення домовленостей з боку Ізраїлю

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що нестабільну угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС слід скасувати, якщо палестинське угрупування не звільнить усіх заручників до полудня суботи, 15 лютого. Слова американського президента наводить агентство Associated Press.

Трамп відповів угрупуванню ХАМАС, яке заявило, що відкладе подальше звільнення заручників у секторі Гази після звинувачень Ізраїлю в порушенні тритижневого перемир'я.

Президент США каже, що після звільнення трьох помітно виснажених заручників у суботу настав час для Ізраїлю вимагати звільнити всіх полонених до полудня суботи або відновити бойові дії.

"Якщо вони [заручники] не будуть тут, почнеться справжнє пекло", – сказав Трамп, додавши, що остаточне рішення ухвалюватиме Ізраїль.

На запитання, чи долучаться США до відповіді бойовикам, якщо заручників не буде звільнено, Трамп додав: "ХАМАС зрозуміє, що я маю на увазі".

10 лютого видання The Jerusalem Post писало, що ХАМАС повідомив про скасування запланованого на 15 лютого звільнення заручників через нібито порушення домовленостей з боку Ізраїлю.

Угрупування звинуватило Ізраїль у затримці повернення переміщених осіб на північ і блокуванні гуманітарних постачань у сектор Гази.