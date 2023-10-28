Ізраїль відмовився від Starlink після заяв Маска про роботу мережі у Газі

Міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі заявив, що його країна відмовляється від послуг Starlink після рішення її власника бізнесмена Ілона Маска надати доступ до мережі у секторі Гази. Про це Карі написав у Х (Twitter).

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вдень, 28 жовтня, Маск заявив, що надасть доступ до Starlink нібито "міжнародно визнаним організаціям, що надають допомогу у секторі Гази".

Карі відповів йому: ""Ізраїль використовуватиме всі наявні в його розпорядженні засоби для боротьби з цим".

Раніше ЗМІ, орієнтовані на технологічну тематику, повідомляли, що Ізраїль веде перемови з компанією SpaceX про запуск інтернет-послуг Starlink, особливо для громад поблизу зони конфлікту.

Тепер міністр зв'язку упевнений, що Маск знає, що супутниковим зв'язком користуватимуться не тільки міжнародні організації, а й самі бойовики ХАМАС.

"ХАМАС – це ІДІЛ. Можливо, Маск був би готовий обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів, доньок, літніх людей. Усіх! На той час мій офіс розірве всі зв'язки зі Starlink", – додав він.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази в південні райони Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені й вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що провела цілеспрямовані рейди в секторі Гази та завдала ударів по десятках терористичних цілей організації ХАМАС.

Ізраїль завдає надпотужних ударів по Газі. ЦАХАЛ пообіцяв "розширення активності" сухопутних військ у секторі Гази у ніч проти 28 жовтня.

Дивіться також: "Ізраїль – угруповання, а не країна". Ердоган на мітингу лякав Захід війною – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.