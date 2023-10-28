Израиль отказался от Starlink после слов Маска о работе сети в Газе

Министр связи Израиля Шломо Кари заявил, что его страна отказывается от услуг Starlink после решения ее владельца бизнесмена Илона Маска предоставить доступ к сети в секторе Газа. Об этом Кари написал в Х (Twitter).

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Днем, 28 октября, Маск заявил, что предоставит доступ к Starlink якобы "международно признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа".

Кари ответил ему: "Израиль будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с этим".

Ранее СМИ, ориентированные на технологическую тематику, сообщали, что Израиль ведет переговоры с компанией SpaceX о запуске интернет-услуг Starlink, особенно для общин вблизи зоны конфликта.

Теперь министр связи уверен, что Маск знает, что спутниковой связью будут пользоваться не только международные организации, но сами боевики ХАМАС.

"ХАМАС – это ИГИЛ. Возможно, Маск был бы готов обусловить это освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей. Всех! К тому времени мой офис разорвет все связи со Starlink", – добавил он.

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники более 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела целенаправленные рейды в секторе Газа и нанесла удары по десяткам террористических целей организации ХАМАС.

Израиль наносит сверхмощные удары по Газе. ЦАХАЛ пообещал "расширение активности" сухопутных войск в секторе Газа в ночь на 28 октября.

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