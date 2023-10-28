Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на пропалестинському мітингу у Стамбулі пригрозив Заходу Третьою світовою війною і заявив, що Ізраїль – "угруповання, а не країна". Його цитує турецьке видання TRT Haber.

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"Агов, Заходе! Я звертаюся до вас! Ви хочете війну між хрестом і півмісяцем? Тоді знайте, цей народ живий, цей народ стійко стоїть. Ким ми були в Лівії, ким ми були в Карабасі, ми будемо такими ж на Близькому Сході", – сказав він.

Він додав, що "ще сто років тому Палестина для нас була те саме, що Адана (місто в Туреччині. – Ред.), Газа була частиною наших територій, яку ми навіть не припускали втратити".

"А тепер різанина в Газі – це цілком і повністю дітище Заходу", – наголосив Ердоган.

Він також назвав Ізраїль "окупантом".

"Ізраїлю, як ти опинився тут? Як ти сюди потрапив? Ти окупант. Ти угруповання, а не держава. Захід тобі чимось зобов'язаний. А ми тобі нічим не зобов'язані. Тому ми так спокійно говоримо ці речі. На жаль, кожна країна на Заході тобі чимось зобов'язана", – додав турецький лідер.

Після цих та низки інших заяв Ердогана міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен розпорядився відкликати ізраїльських дипломатичних представників із Туреччини з метою переоцінки ізраїльсько-турецьких відносин.

Туреччина входить до складу НАТО, проте, на відміну від інших країн-членів Північноатлантичного альянсу, вирізняється консерватизмом і не зовсім поділяє принципи демократичного світу. Президент Ердоган неодноразово виступав проти ЛГБТ, не засуджував російський напад на Україну та спокійно взаємодіяв з диктатором Путіним , зараз заявляє, що бомбардування Ізраїлем сектора Гази є "бійнею", та критикує США через їхню позицію щодо конфлікту.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль із сектора Гази та етноцид на півдні країни. В Ізраїлі загинули понад 1400 людей, були захоплені та вивезені до Гази щонайменше 212 заручників.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що провела цілеспрямовані рейди в секторі Гази та завдала ударів по десятках терористичних цілей організації ХАМАС.

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