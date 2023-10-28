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Ізраїль відкликає своїх дипломатів з Туреччини після заяв Ердогана на мітингу

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 19:15
Ізраїль відкликає своїх дипломатів з Туреччини після заяв Ердогана на мітингу - Фото
Елі Коен (Фото: ЕРА)

Після заяв президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана на пропалестинському мітингу у Стамбулі міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен розпорядився відкликати ізраїльських  дипломатичних представників із Туреччини, з метою переоцінки ізраїльсько-турецьких відносин. Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

"Враховуючи серйозні заяви, що надходять з Туреччини, я наказав повернути звідти дипломатичних представників, щоб провести переоцінку відносин між Ізраїлем і Туреччиною", – йдеться у повідомленні.

Ердоган у своїй промові назвав Ізраїль "окупантом палестинських територій" та "воєнним злочинцем".

"Ізраїль має негайно вийти з цього стану божевілля і припинити свої атаки. Ми посилимо заклик і піднімемо голос на підтримку палестинського народу і проти злочинів Ізраїлю", – заявив він.

До цього Ердоган назвав ХАМАС "не терористами, а визвольною групою моджахедів".

Читайте також: У Єврокомісії заявили, що Туреччина має обрати бік – або ЄС та НАТО, або РФ та ХАМАС

Мілана Головань
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війнаРеджеп Тайїп Ердоганелі коенІзраїль

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