Ізраїль відкликає своїх дипломатів з Туреччини після заяв Ердогана на мітингу

Після заяв президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана на пропалестинському мітингу у Стамбулі міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен розпорядився відкликати ізраїльських дипломатичних представників із Туреччини, з метою переоцінки ізраїльсько-турецьких відносин. Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

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"Враховуючи серйозні заяви, що надходять з Туреччини, я наказав повернути звідти дипломатичних представників, щоб провести переоцінку відносин між Ізраїлем і Туреччиною", – йдеться у повідомленні.

Ердоган у своїй промові назвав Ізраїль "окупантом палестинських територій" та "воєнним злочинцем".

"Ізраїль має негайно вийти з цього стану божевілля і припинити свої атаки. Ми посилимо заклик і піднімемо голос на підтримку палестинського народу і проти злочинів Ізраїлю", – заявив він.

До цього Ердоган назвав ХАМАС "не терористами, а визвольною групою моджахедів".

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль із сектору Гази та етноцид на півдні країни. В Ізраїлі загинули понад 1400 людей, були захоплені та вивезені до Гази щонайменше 212 заручників.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що провела цілеспрямовані рейди в секторі Гази та завдала ударів по десятках терористичних цілей організації ХАМАС.

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