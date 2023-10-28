Израиль отзывает своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана на митинге
После заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пропалестинском митинге в Стамбуле министр иностранных дел Израиля Эли Коэн распорядился отозвать израильских дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).
"Учитывая серьезные поступающие из Турции заявления, я приказал вернуть оттуда дипломатических представителей, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией", – говорится в сообщении.
Эрдоган в своей речи назвал Израиль "оккупантом палестинских территорий" и "военным преступником".
"Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки. Мы усилим призыв и поднимем голос в поддержку палестинского народа и против преступлений Израиля", – заявил он.
До этого Эрдоган назвал ХАМАС "не террористами, а освободительной группой моджахедов".
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль из сектора Газа и этноцид на юге страны В Израиле погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу не менее 212 заложников.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела целенаправленные рейды в секторе Газа и нанесла удары по десяткам террористических целей организации ХАМАС.
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