Израиль отзывает своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана на митинге

После заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пропалестинском митинге в Стамбуле министр иностранных дел Израиля Эли Коэн распорядился отозвать израильских дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

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"Учитывая серьезные поступающие из Турции заявления, я приказал вернуть оттуда дипломатических представителей, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией", – говорится в сообщении.

Эрдоган в своей речи назвал Израиль "оккупантом палестинских территорий" и "военным преступником".

"Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки. Мы усилим призыв и поднимем голос в поддержку палестинского народа и против преступлений Израиля", – заявил он.

До этого Эрдоган назвал ХАМАС "не террористами, а освободительной группой моджахедов".

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