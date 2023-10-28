Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пропалестинском митинге в Стамбуле пригрозил Западу Третьей мировой войной и заявил, что Израиль – "группировка, а не страна". Его цитирует турецкое издание TRT Haber.
"Эй, Запад! Я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте, этот народ жив, этот народ устойчиво стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке" , – сказал он.
Он добавил, что "еще сто лет назад Палестина для нас была тоже самое, что Адана (город в Турции, – Ред.), Газа была частью наших территорий, которую мы даже не предполагали потерять".
"А теперь резня в Газе – это целиком и полностью детище Запада", – подчеркнул Эрдоган.
Он также назвал Израиль "оккупантом".
"Израиль как ты очутился здесь? Как ты сюда попал? Ты оккупант. Ты группировка, а не государство. Запад тебе чем-то обязан. А мы тебе ничем не обязаны. Поэтому мы так спокойно говорим эти вещи. К сожалению, каждая страна на Западе тебе чем-то обязана", – добавил турецкий лидер.
После этих и ряда других заявлений Эрдогана министр иностранных дел Израиля Эли Коэн распорядился отозвать израильских дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль из сектора Газа и этноцид на юге страны В Израиле погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу не менее 212 заложников.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела целенаправленные рейды в секторе Газа и нанесла удары по десяткам террористических целей организации ХАМАС.
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