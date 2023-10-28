Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пропалестинском митинге в Стамбуле пригрозил Западу Третьей мировой войной и заявил, что Израиль – "группировка, а не страна". Его цитирует турецкое издание TRT Haber.

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"Эй, Запад! Я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте, этот народ жив, этот народ устойчиво стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке" , – сказал он.

Он добавил, что "еще сто лет назад Палестина для нас была тоже самое, что Адана (город в Турции, – Ред.), Газа была частью наших территорий, которую мы даже не предполагали потерять".

"А теперь резня в Газе – это целиком и полностью детище Запада", – подчеркнул Эрдоган.

Он также назвал Израиль "оккупантом".

"Израиль как ты очутился здесь? Как ты сюда попал? Ты оккупант. Ты группировка, а не государство. Запад тебе чем-то обязан. А мы тебе ничем не обязаны. Поэтому мы так спокойно говорим эти вещи. К сожалению, каждая страна на Западе тебе чем-то обязана", – добавил турецкий лидер.

После этих и ряда других заявлений Эрдогана министр иностранных дел Израиля Эли Коэн распорядился отозвать израильских дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений.

Турция входит в состав НАТО, однако в отличие от других стран-членов Североатлантического альянса выделяется консерватизмом и не совсем разделяет принципы демократического мира. Президент Эрдоган неоднократно выступал против ЛГБТ, не осуждал российское нападение на Украину и спокойно взаимодействовал с диктатором Путиным , сейчас заявляет, что бомбардировка Израилем сектора Газа является "бойней" и критикует США из-за их позиции по конфликту.

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