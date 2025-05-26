Макрон, Мерц і Туск в День незалежності Грузії закликали владу відновити діалог з опозицією

Вони вчергове засудили дії грузинської влади, що ведуть до відкату від демократичних норм

Лідери Франції, Німеччини та Польщі (Фото: Malton Dibra/EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у спільній заяві до Дня незалежності Грузії закликали владу відновити діалог з опозицією та громадянським суспільством. Текст спільної заяви опублікувало Ехо Кавказу.

"У день святкування Дня незалежності Грузії ми хочемо надіслати грузинському народу послання дружби та солідарності, а також знову підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету й територіальній цілісності країни", – йдеться в заяві.

Лідери трьох держав Євросоюзу підтримали демократичні та європейські устремління грузинського народу, які відбивають його бажання бути частиною європейської сім'ї.

Мерц, Макрон і Туск вчергове засудили дії грузинської влади, що ведуть до відкату від демократичних норм, а також атаки на громадянське суспільство, медіа та критиків уряду.

"Свобода вираження поглядів і свобода зборів повинні бути гарантовані. Повідомлення про надмірне застосування сили вимагають ретельного розслідування. Закони, що суперечать європейським стандартам, необхідно переглянути, а процес таких необхідних реформ – відновити", – зазначили лідери країн.

У заяві наголошується, що влада Грузії повинна відновити діалог з опозицією й громадянським суспільством.

"Народ Грузії не повинен бути позбавлений можливостей, які надає європейський шлях країни", – акцентували вони.

28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Жовтневе голосування не визнає опозиція країни.

Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги.

У лютому 2025 року повідомлялося, що парламент Грузії, легітимність якого не визнають опозиція та значна частина грузинської громадськості, припинив повноваження 49 депутатів.

9 квітня генсек Ради Європи відзначив погану динаміку відносин організації з владою Грузії, але вважає, що попри все, Тбілісі треба дати шанс для "структурованого діалогу".