Макрон, Мерц и Туск в День независимости Грузии призвали власти к диалогу с оппозицией
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск в совместном заявлении ко Дню независимости Грузии призвали власти возобновить диалог с оппозицией и гражданским обществом. Текст совместного заявления опубликовало Эхо Кавказа.
"В день празднования Дня независимости Грузии мы хотим направить грузинскому народу послание дружбы и солидарности, а также снова подтвердить нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны", — говорится в заявлении.
Лидеры трех государств Евросоюза поддержали демократические и европейские устремления грузинского народа, отражающие его желание быть частью европейской семьи.
Мерц, Макрон и Туск в очередной раз осудили действия грузинских властей, ведущие к откату от демократических норм, а также атаки на гражданское общество, медиа и критиков правительства.
"Свобода выражения взглядов и свобода собраний должны быть гарантированы. Сообщения о чрезмерном применении силы требуют тщательного расследования. Законы, противоречащие европейским стандартам, необходимо пересмотреть, а процесс столь необходимых реформ – возобновить", — отметили лидеры стран.
В заявлении акцентируется, что власти Грузии должны возобновить диалог с оппозицией и гражданским обществом.
"Народ Грузии не должен быть лишен возможностей, которые предоставляет европейский путь страны", — подчеркнули они.
- 28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. Октябрьское голосование не признает оппозиция страны.
- В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались митинги.
- В феврале 2025 года сообщалось, что парламент Грузии, легитимность которого не признают оппозиция и значительная часть грузинской общественности, прекратил полномочия 49 депутатов.
- 9 апреля генсек Совета Европы отметил плохую динамику отношений организации с властями Грузии, но считает, что, несмотря ни на что, Тбилиси нужно дать шанс для "структурированного диалога".