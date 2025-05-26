Макрон, Мерц и Туск в День независимости Грузии призвали власти к диалогу с оппозицией

Они в очередной раз осудили действия грузинской власти, ведущие к откату от демократических норм

Лидеры Франции, Германии и Польши (Фото: Malton Dibra/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск в совместном заявлении ко Дню независимости Грузии призвали власти возобновить диалог с оппозицией и гражданским обществом. Текст совместного заявления опубликовало Эхо Кавказа.

"В день празднования Дня независимости Грузии мы хотим направить грузинскому народу послание дружбы и солидарности, а также снова подтвердить нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны", — говорится в заявлении.

Лидеры трех государств Евросоюза поддержали демократические и европейские устремления грузинского народа, отражающие его желание быть частью европейской семьи.

Мерц, Макрон и Туск в очередной раз осудили действия грузинских властей, ведущие к откату от демократических норм, а также атаки на гражданское общество, медиа и критиков правительства.

"Свобода выражения взглядов и свобода собраний должны быть гарантированы. Сообщения о чрезмерном применении силы требуют тщательного расследования. Законы, противоречащие европейским стандартам, необходимо пересмотреть, а процесс столь необходимых реформ – возобновить", — отметили лидеры стран.

В заявлении акцентируется, что власти Грузии должны возобновить диалог с оппозицией и гражданским обществом.

"Народ Грузии не должен быть лишен возможностей, которые предоставляет европейский путь страны", — подчеркнули они.