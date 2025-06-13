Макрон підтримав Ізраїль у "праві на самооборону", але закликав до деескалації
Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи загострення на Близькому Сході, підтримав Ізраїль у "його праві на самооборону". Водночас у дописі в X він закликав до деескалації у регіоні.
"Франція неодноразово засуджувала поточну ядерну програму Ірану та вжила всіх необхідних дипломатичних заходів у відповідь. У цьому контексті Франція підтверджує право Ізраїлю на самооборону та забезпечення своєї безпеки. Щоб не поставити під загрозу стабільність усього регіону, я закликаю всі сторони проявити максимальну стриманість і деескалацію", – йдеться у повідомленні.
Французький президент заявив, що після ізраїльських ударів по Ірану та його ядерній програмі скликав засідання Ради національної оборони та безпеки. Макрон зазначив, що будуть вжиті всі необхідні заходи для захисту громадян Франції та її дипломатичних і військових місій у регіоні.
"Франція готова співпрацювати з усіма своїми партнерами, щоб сприяти деескалації ситуації на Близькому та Середньому Сході", – додав він.
Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що важливо запобігти дестабілізації на Близькому Сході. Водночас він нагадав, що Іран постачає Росії зброю.
- У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.
- Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули керівник Корпусу вартових Ісламської революції, начальник штабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі та головнокомандувач КВІР Хоссейн Саламі.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре закликав Іран укласти ядерну угоду на тлі ударів Ізраїлю по країні. Він додав, що інакше наслідки будуть "набагато гіршими за все, що вони знають, чекають або що їм казали".