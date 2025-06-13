Макрон підтримав Ізраїль у "праві на самооборону", але закликав до деескалації

Франція готова співпрацювати з усіма своїми партнерами, щоб сприяти деескалації ситуації на Близькому та Середньому Сході

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи загострення на Близькому Сході, підтримав Ізраїль у "його праві на самооборону". Водночас у дописі в X він закликав до деескалації у регіоні.

"Франція неодноразово засуджувала поточну ядерну програму Ірану та вжила всіх необхідних дипломатичних заходів у відповідь. У цьому контексті Франція підтверджує право Ізраїлю на самооборону та забезпечення своєї безпеки. Щоб не поставити під загрозу стабільність усього регіону, я закликаю всі сторони проявити максимальну стриманість і деескалацію", – йдеться у повідомленні.

Французький президент заявив, що після ізраїльських ударів по Ірану та його ядерній програмі скликав засідання Ради національної оборони та безпеки. Макрон зазначив, що будуть вжиті всі необхідні заходи для захисту громадян Франції та її дипломатичних і військових місій у регіоні.

"Франція готова співпрацювати з усіма своїми партнерами, щоб сприяти деескалації ситуації на Близькому та Середньому Сході", – додав він.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що важливо запобігти дестабілізації на Близькому Сході. Водночас він нагадав, що Іран постачає Росії зброю.