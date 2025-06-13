Макрон поддержал Израиль в "праве на самооборону", но призвал к деэскалации

Франция готова сотрудничать со всеми партнерами, чтобы способствовать деэскалации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя обострение на Ближнем Востоке, поддержал Израиль в "его праве на самооборону". В то же время в сообщении в X он призвал к деэскалации в регионе.

"Франция неоднократно осуждала текущую ядерную программу Ирана и приняла все необходимые дипломатические меры в ответ. В этом контексте Франция подтверждает право Израиля на самооборону и обеспечение своей безопасности. Чтобы не поставить под угрозу стабильность всего региона, я призываю все стороны проявить максимальную сдержанность и деэскалацию", – говорится в сообщении.

Французский президент заявил, что после израильских ударов по Ирану и его ядерной программе созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности. Макрон отметил, что будут приняты все необходимые меры по защите граждан Франции и ее дипломатических и военных миссий в регионе.

"Франция готова сотрудничать со всеми своими партнерами, чтобы способствовать деэскалации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке", – добавил он.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что важно предотвратить дестабилизацию на Ближнем Востоке. В то же время он напомнил, что Иран поставляет России оружие.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.

В результате ударов Израиля по Ирану погибли руководитель Корпуса стражей Исламской революции, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Багри и главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще раз призвал Иран заключить ядерное соглашение на фоне ударов Израиля по стране. Он добавил, что иначе последствия будут "намного хуже всего, что они знают, ждут или что им говорили".