Макрон поддержал Израиль в "праве на самооборону", но призвал к деэскалации
Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя обострение на Ближнем Востоке, поддержал Израиль в "его праве на самооборону". В то же время в сообщении в X он призвал к деэскалации в регионе.

"Франция неоднократно осуждала текущую ядерную программу Ирана и приняла все необходимые дипломатические меры в ответ. В этом контексте Франция подтверждает право Израиля на самооборону и обеспечение своей безопасности. Чтобы не поставить под угрозу стабильность всего региона, я призываю все стороны проявить максимальную сдержанность и деэскалацию", – говорится в сообщении.

Французский президент заявил, что после израильских ударов по Ирану и его ядерной программе созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности. Макрон отметил, что будут приняты все необходимые меры по защите граждан Франции и ее дипломатических и военных миссий в регионе.

"Франция готова сотрудничать со всеми своими партнерами, чтобы способствовать деэскалации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке", – добавил он.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что важно предотвратить дестабилизацию на Ближнем Востоке. В то же время он напомнил, что Иран поставляет России оружие.

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