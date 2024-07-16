Мінʼюст США оскаржить рішення закрити справу проти Трампа про секретні документи

Трамп заявив, що рішення закрити справу має бути "лише першим кроком"

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

Міністерство юстиції Сполучених Штатів подасть апеляцію на рішення суду закрити кримінальну справу проти 45-го президента США Дональда Трампа про поводження з секретними документами. Про це повідомило агентство Reuters.

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У понеділок, 15 липня, суддя у Флориді Айлін Кеннон закрила кримінальну справу за звинуваченням Трампа в незаконному зберіганні секретних документів. Вона задовольнила клопотання 45-го президента про закриття справи на підставі того, що призначення Мінʼюстом спеціального прокурора Джека Сміта порушує положення Конституції США.

Міністерство юстиції повідомило, що оскаржить це рішення.

Кеннон встановила, що генеральний прокурор США Меррік Гарланд, який у 2022 році призначив Сміта контролювати розслідування за участю Трампа, не мав повноважень "призначати федерального офіцера з такими повноваженнями обвинувачення, якими володіє спецпрокурор Сміт".

Представник Сміта сказав, що рішення судді "відходить від єдиного висновку всіх попередніх судів", які розглядали це питання. Суди постійно визнавали, що генеральний прокурор має повноваження призначати спеціальних адвокатів для проведення певних розслідувань.

Трамп, якого цитує Reuters, заявив, що це рішення має бути "лише першим кроком", і закликав закрити всі чотири кримінальні справи проти нього.

Справа про секретні документи – одна з чотирьох, де фігурує Трамп. Його обвинувачують у незаконному зберіганні секретних документів у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, а також у наданні неправдивих показань і перешкоджанні розслідуванню. Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів обвинувачення.

31 травня суд присяжних визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у справі про фінансові махінації.

1 липня Верховний суд США постановив, що Трамп не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за офіційні дії, вчинені у статусі президента, але може бути притягнутий за приватні дії.

3 липня стало відомо, що винесення вироку Трампу у кримінальній справі про фінансові махінації під час підкупу порнозірки Стормі Деніелс у 2016 році відклали.

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