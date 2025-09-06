"Найкраще місце". Наступний саміт G20 відбудеться у гольф-комплексі Трампа в Маямі
Сполучені Штати наступного року прийматимуть саміт G20 у гольф-комплексі Trump National Doral у Маямі (штат Флорида). Про це оголосив президент США Дональд Трамп, передає Politico.

"Ми матимемо честь провести саміт G20 тут, в Америці, вперше за майже 20 років. Усі хочуть цього [на Doral], бо це поруч з аеропортом, це найкраще місце. Все чудово", – сказав президент Штатів.

Трамп наголосив, що не отримуватиме від цього особистої вигоди.

Президент Штатів дав зрозуміти, що може пропустити цьогорічний саміт, який пройде в Південно-Африканській Республіці у листопаді.

"Можливо, я відправлю когось іншого, тому що у мене багато проблем з ПАР. У них дуже погана політика", – заявляв Трамп у липні.

"Для Маямі честь приймати саміт G20, який знаменує собою історичний момент як для Маямі, так і для всієї країни. Це посилює роль Маямі на міжнародній арені, коли такі заходи, як G20, Американський бізнес-форум та Чемпіонат світу з футболу 2026 року, хочуть назвати Маямі своїм домом", – заявив мер Маямі Френсіс Суарес після оголошення.

  • У грудні 2024 року повідомлялося, що ПАР вирішила не запрошувати Путіна на саміт G20, який відбудеться у листопаді 2025 року. Причиною називає ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом.
