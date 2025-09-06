"Лучшее место". Следующий саммит G20 состоится в гольф-комплексе Трампа в Майами

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Соединенные Штаты в следующем году будут принимать саммит G20 в гольф-комплексе Trump National Doral в Майами (штат Флорида). Об этом объявил президент США Дональд Трамп, передает Politico.

"Мы будем иметь честь провести саммит G20 здесь, в Америке, впервые за почти 20 лет. Все хотят этого [на Doral], потому что это рядом с аэропортом, это лучшее место. Все прекрасно", — сказал президент Штатов.

Трамп подчеркнул, что не будет получать от этого личной выгоды.

Президент Штатов дал понять, что может пропустить нынешний саммит, который пройдет в Южно-Африканской Республике в ноябре.

"Возможно, я отправлю кого-то другого, потому что у меня много проблем с ЮАР. У них очень плохая политика", — заявлял Трамп в июле.

"Для Майами честь принимать саммит G20, который знаменует собой исторический момент как для Майами, так и для всей страны. Это усиливает роль Майами на международной арене, когда такие мероприятия, как G20, Американский бизнес-форум и Чемпионат мира по футболу 2026 года, хотят назвать Майами своим домом", — заявил мэр Майами Фрэнсис Суарес после объявления.

В декабре 2024 года сообщалось, что ЮАР решила не приглашать Путина на саммит G20, который состоится в ноябре 2025 года. Причиной называет ордер на арест российского диктатора, выданный Международным уголовным судом.