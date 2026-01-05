Німеччина розглядає гібридні атаки Росії як пролог до ширшого конфлікту – Bloomberg

У німецькому Міноборони заявили, що РФ активізувала таємні атаки на інфраструктуру країни, але деталей не розкрили

Дрон у Німеччині (Фото: Clemens Bilan/EPA)

У Німеччині вважають російські гібридні атаки прелюдією до більш масштабного конфлікту. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на відповідний документ Міністерства оборони ФРН.

Позиціюючи себе як головний центр НАТО в Європі, Німеччина очікує, що Росія спочатку приховано атакує її через гібридні атаки – з використанням нерегулярної або невійськової тактики – на енергетичну та оборонну інфраструктуру, йдеться в документі.

У ньому узагальнено рекомендації щодо співпраці між різними рівнями влади та установами у разі конфлікту з Москвою.

У документі зазначається, що лише після відкритого збройного нападу на східний фланг НАТО Німеччина все частіше зазнаватиме загрози або нападів військовими засобами, такими як ракети далекого радіуса дії, ударні дрони та сили спеціального призначення.

"Виявлені гібридні заходи та атаки, особливо ті, які були здійснені в Німеччині, слід розглядати як інструмент, який навмисно використовується Росією у своїй політиці безпеки та боротьбі проти "колективного Заходу". Водночас ці заходи можуть також бути підготовкою до військового конфлікту", – йдеться у повідомленні німецького Міноборони.

Медіа пише, що формулювання виходять за межі тих, що використовувалися раніше, і перегукуються з недавнім попередженням Мартіна Єгера, нового президента німецької розвідувальної служби BND, який у жовтні заявив законодавцям, що Росія сповнена рішучості перевірити європейські кордони й може в будь-який момент перевести конфлікт в "гарячу конфронтацію".

Як зазначено у стратегії національної безпеки ФРН, Міноборони розглядає Росію як "найбільшу і безпосередню загрозу безпеці Німеччини".

На черговому урядовому брифінгу в понеділок представниця Міністерства оборони відмовилася від коментарів щодо військового документа під назвою "Оперативний план Німеччини" (OPLAN), заявивши, що він має конфіденційний характер. Вона додала загалом, що Росія активізувала таємні атаки на інфраструктуру Німеччини.

У плані Міноборони ФРН наводяться дані національної та зовнішньої розвідки, що свідчать про прагнення Росії розвивати можливості та стратегічні варіанти для ведення повномасштабної війни проти НАТО та виживання в ній.

"Навіть якщо війна Росії проти України триватиме без змін, очікується, що РФ розвине ці можливості та стратегічні варіанти не пізніше 2029 року", – йдеться у документі.

Водночас в Міноборони переконані, що РФ хоче уникнути прямого військового протистояння зі США, тому прагне обмежитися Європою.

У разі звичайного нападу Росії на східний фланг НАТО Німеччина, як очікується, не стане прифронтовою державою та ареною прямого зіткнення сухопутних військ, повідомило міністерство.

"Однак Росія зробить усе можливе, щоб запобігти або принаймні перешкодити розгортанню сил НАТО на східному фланзі з метою стримування і, за необхідності, оборони", – йдеться у заяві.

Міністерство оборони дійшло висновку, що Росія навмисно вживає гібридних заходів, спрямованих на те, щоб викликати занепокоєння у громадян, та досліджує можливі слабкі ланки у співпраці між різними рівнями німецького уряду.

У березні 2025 року розвідка Німеччини попереджала, що Росія може бути готовою до війни проти НАТО до 2030 року.

У серпні Буданов розповідав, що Росія планує витратити до 2036 року $1,1 трлн на переозброєння, щоб підготуватися до війни з НАТО.

У грудні повідомлялося, що Німеччина розробила секретний план на випадок війни в Європі, який передбачає п'ять етапів ескалації.