Германия рассматривает гибридные атаки РФ как пролог к более широкому конфликту – Bloomberg

В немецком Минобороны заявили, что РФ активизировала тайные атаки на инфраструктуру страны, но деталей не раскрыли

Дрон в Германии (Фото: Clemens Bilan/EPA)

В Германии считают российские гибридные атаки прелюдией к более масштабному конфликту. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ Министерства обороны ФРГ.

Позиционируя себя как главный центр НАТО в Европе, Германия ожидает, что Россия сначала скрыто атакует ее через гибридные атаки – с использованием нерегулярной или невоенной тактики – на энергетическую и оборонную инфраструктуру, говорится в документе.

В нем обобщены рекомендации по сотрудничеству между различными уровнями власти и учреждениями в случае конфликта с Москвой.

В документе отмечается, что только после открытого вооруженного нападения на восточный фланг НАТО Германия все чаще будет подвергаться угрозе или нападениям военными средствами, такими как ракеты дальнего радиуса действия, ударные дроны и силы специального назначения.

"Обнаруженные гибридные меры и атаки, особенно те, которые были осуществлены в Германии, следует рассматривать как инструмент, намеренно используемый Россией в своей политике безопасности и борьбе против "коллективного Запада". В то же время эти меры могут также быть подготовкой к военному конфликту", – говорится в сообщении немецкого Минобороны.

Медиа пишет, что формулировки выходят за пределы тех, что использовались ранее, и перекликаются с недавним предупреждением Мартина Егера, нового президента немецкой разведывательной службы BND, который в октябре заявил законодателям, что Россия полна решимости проверить европейские границы и может в любой момент перевести конфликт в "горячую конфронтацию".

Как указано в стратегии национальной безопасности ФРГ, Минобороны рассматривает Россию как "самую большую и непосредственную угрозу безопасности Германии".

На очередном правительственном брифинге в понедельник спикер Министерства обороны отказалась от комментариев относительно военного документа под названием "Оперативный план Германии" (OPLAN), заявив, что он носит конфиденциальный характер. Она добавила в целом, что Россия активизировала тайные атаки на инфраструктуру Германии.

В плане Минобороны ФРГ приводятся данные национальной и внешней разведки, свидетельствующие о стремлении России развивать возможности и стратегические варианты для ведения полномасштабной войны против НАТО и выживания в ней.

"Даже если война России против Украины продолжится без изменений, ожидается, что Россия разовьет эти возможности и стратегические варианты не позднее 2029 года", – говорится в документе.

В то же время в Минобороны убеждены, что РФ хочет избежать прямого военного противостояния с США, поэтому стремится ограничиться Европой.

В случае обычного нападения России на восточный фланг НАТО Германия, как ожидается, не станет прифронтовой страной и ареной прямого столкновения сухопутных войск, сообщило министерство.

"Однако Россия сделает все возможное, чтобы предотвратить или по крайней мере помешать развертыванию сил НАТО на восточном фланге с целью сдерживания и, при необходимости, обороны", – говорится в заявлении.

Министерство обороны пришло к выводу, что Россия намеренно принимает гибридные меры, направленные на то, чтобы вызвать беспокойство у граждан, и исследует возможные слабые звенья в сотрудничестве между различными уровнями немецкого правительства.

В марте 2025 года разведка Германии предупреждала, что Россия может быть готовой к войне против НАТО к 2030 году.

В августе Буданов рассказывал, что Россия планирует потратить до 2036 года $1,1 трлн на перевооружение, чтобы подготовиться к войне с НАТО.

В декабре сообщалось, что Германия разработала секретный план на случай войны в Европе, который предусматривает пять этапов эскалации.