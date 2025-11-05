Норвегія побудує паркани та посилить спостереження вздовж кордону з Росією

Норвегія оголосила про модернізацію свого 198-кілометрового кордону з Росією на тлі інцидентів у Європі

Кордон (Ілюстративне фото: Annika Byrde/EPA)

Норвегія зміцнить свій кордон з Росією за допомогою парканів, систем спостереження та безпілотників. Про це повідомило видання Dagens.

Норвегія оголосила про масштабну модернізацію свого 198-кілометрового кордону з Росією, зокрема нові огорожі, системи спостереження та використання дронів для покращення моніторингу.

За даними норвезької поліції, огорожі будуть встановлені в ключових точках, зокрема це Скафферхуллет, колишній прикордонний перехід в Сер-Варангер, і єдиний офіційний прикордонний контрольно-пропускний пункт Норвегії з Росією Сторског.

Нова прикордонна огорожа лише на Скафферхуллет коштуватиме близько 400 000 євро.

За словами посадовців, також будуть розгорнуті сучасні датчики та камери спостереження для моніторингу активності вздовж кордону.

На окремих ділянках кордону для покращення повітряного спостереження можуть бути використані дрони, заявила начальниця поліції округу Фіннмарк Еллен Катрін Хетта, назвавши ці нововведення необхідними для "модернізації кордону".

Підполковник Руне Ріппон з Генерального штабу Норвегії наголосив, що військові та поліція поглиблюватимуть свою співпрацю в межах ініціативи щодо посилення кордонів.

"Ситуація з безпекою в Європі змушує Норвегію вживати заходів щодо посилення прикордонного контролю", – додав він.

Хоча Норвегія не є членом Європейського Союзу, вона входить до Шенгенської угоди та Європейської економічної зони, що дозволяє їй тісно взаємодіяти з прикордонними та охоронними структурами ЄС.

У травні повідомлялося, що Фінляндія завершила будівництво перших 35 км огорожі заввишки 4,5 метра, яку вона споруджує на закритому східному кордоні з Росією.

До цього західні медіа писали, що Росія зміцнює військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією. У НАТО вважають, що через п'ять років Москва може напасти на країну.