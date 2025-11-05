Норвегия построит заборы и усилит наблюдение вдоль границы с Россией

Норвегия объявила о модернизации своей 198-километровой границы с Россией на фоне инцидентов в Европе

Граница (Иллюстративное фото: Annika Byrde/EPA)

Норвегия укрепит свою границу с Россией с помощью заборов, систем наблюдения и беспилотников. Об этом сообщило издание Dagens.

Норвегия объявила о масштабной модернизации своей 198-километровой границы с Россией, включая новые ограждения, системы наблюдения и использование дронов для улучшения мониторинга.

По данным норвежской полиции, ограждения будут установлены в ключевых точках, в частности это Скафферхуллет, бывший пограничный переход в Сер-Варангер, и единственный официальный пограничный контрольно-пропускной пункт Норвегии с Россией Сторског.

Новое пограничное ограждение только на Скафферхуллет будет стоить около 400 000 евро.

По словам чиновников, также будут развернуты современные датчики и камеры наблюдения для мониторинга активности вдоль границы.

На отдельных участках границы для улучшения воздушного наблюдения могут быть использованы дроны, заявила начальница полиции округа Финнмарк Эллен Катрин Хетта, назвав эти нововведения необходимыми для "модернизации границы".

Подполковник Руне Риппон из Генерального штаба Норвегии отметил, что военные и полиция будут углублять свое сотрудничество в рамках инициативы по усилению границ.

"Ситуация с безопасностью в Европе заставляет Норвегию принимать меры по усилению пограничного контроля", – добавил он.

Хотя Норвегия не является членом Европейского Союза, она входит в Шенгенское соглашение и Европейскую экономическую зону, что позволяет ей тесно взаимодействовать с пограничными и охранными структурами ЕС.

В мае сообщалось, что Финляндия завершила строительство первых 35 км забора высотой 4,5 метра, который она сооружает на закрытой восточной границе с Россией.

До этого западные медиа писали, что Россия укрепляет военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией. В НАТО считают, что через пять лет Москва может напасть на страну.