NYT: Лідер Ірану погодився на переговори зі США під тиском високопосадовців

Загроза війни зі США та Ізраїлем є надзвичайно серйозною, попередили іранські посадовці

Алі Хаменеї (Фото: STR)

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї під тиском посадовців країни погодився на переговори зі Сполученими Штатами щодо ядерної угоди. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

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У матеріалі йдеться, що Іран обмірковував відповідь на лист президента США Дональда Трампа щодо переговорів про ядерну угоду. Тому президент Ірану Масуд Пезешкіян, а також голови судової системи та парламенту зібралися з Хаменеї минулого місяця.

Верховний лідер Ірану неодноразово публічно забороняв співпрацювати з Вашингтоном, називаючи це нерозумним і ідіотським. Високопосадовці під час зустрічі закликали його змінити курс, сказали двоє співрозмовників серед офіційних осіб Ірану.

Вищі посадові особи закликали Хаменеї дозволити Тегерану вести переговори з Вашингтоном, навіть безпосередньо, якщо це необхідно, оскільки в іншому випадку режим Ісламської Республіки може бути повалений.

Загроза війни зі США та Ізраїлем є надзвичайно серйозною, попередили посадовці. Якщо Тегеран відмовиться від переговорів або якщо вони зазнають невдачі, офіційні особи сказали Хаменеї, що військові удари по двох основних ядерних об’єктах Ірану, Натанзі та Фордоу, будуть неминучими.

Тоді Іран був би змушений вжити заходів у відповідь, ризикуючи ширшою війною, сценарієм, який може завдати шкоди економіці та спровокувати внутрішні заворушення, включно з протестами та страйками, додали посадовці. Боротьба на два фронти становила загрозу існуванню режиму, вважають вони.

Наприкінці багатогодинної зустрічі Хаменеї поступився. Він дав свій дозвіл на переговори, спочатку непрямі, через посередника, а потім, якщо справи підуть добре, на прямі переговори між США й Іраном, повідомили співрозмовники медіа.

7 березня Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і в четвер, 6 березня, надіслав листа керівництву країни.

19 березня CNN написав, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання угоди та допустив розв'язання проблеми військовим шляхом.

28 березня Іран пригрозив атакувати військові бази США, якщо Трамп застосує силу проти країни.

30 березня Іран відкинув прямі переговори зі США щодо ядерної програми.

8 квітня Reuters написало, що чиновники в Ірані скептично налаштовані щодо переговорів із Трампом стосовно ядерної програми.