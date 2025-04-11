NYT: Лидер Ирана согласился на переговоры с США под давлением чиновников

Али Хаменеи (Фото: STR)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи под давлением чиновников страны согласился на переговоры с Соединенными Штатами по ядерному соглашению. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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В материале говорится, что Иран обдумывал ответ на письмо президента США Дональда Трампа по поводу переговоров о ядерном соглашении. Поэтому президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также главы судебной системы и парламента собрались с Хаменеи в прошлом месяце.

Верховный лидер Ирана неоднократно публично запрещал сотрудничать с Вашингтоном, называя это глупым и идиотским. Высокопоставленные должностные лица во время встречи призвали его изменить курс, сказали двое собеседников среди официальных лиц Ирана.

Высшие должностные лица призвали Хаменеи разрешить Тегерану вести переговоры с Вашингтоном, даже непосредственно, если это необходимо, поскольку в противном случае режим Исламской Республики может быть свергнут.

Угроза войны с США и Израилем чрезвычайно серьезна, предупредили чиновники. Если Тегеран откажется от переговоров или если они потерпят неудачу, официальные лица сказали Хаменеи, что военные удары по двум основным ядерным объектам Ирана, Натанге и Фордоу будут неизбежны.

Тогда Иран был бы вынужден принять ответные меры, рискуя более широкой войной, сценарием, который может нанести вред экономике и спровоцировать внутренние беспорядки, включая протесты и забастовки, добавили чиновники. Борьба на два фронта представляла бы угрозу существованию режима, считают они.

В конце многочасовой встречи Хаменеи уступил. Он дал свое разрешение на переговоры, сначала через посредника, а затем, если дела пойдут хорошо, на прямые переговоры между США и Ираном, сообщили собеседники медиа.

7 марта Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и в четверг, 6 марта, направил письмо руководству страны.

19 марта CNN написал, что Трамп дал Ирану два месяца на подписание соглашения и допустил решение проблемы военным путем.

28 марта Иран пригрозил атаковать военные базы США, если Трамп применит силу против страны.

30 марта Иран отверг прямые переговоры с США по ядерной программе.

8 апреля Reuters написало, что чиновники в Иране скептически настроены по поводу переговоров с Трампом по ядерной программе.