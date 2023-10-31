"Образа пам'яті жертв": Музей Голокосту розкритикував посла Ізраїлю за "жовту зірку"

Вчинок посла Ізраїлю в ООН Гілада Ердана, який на знак протесту проти нездатності ООН засудити ХАМАС одягнув "жовту зірку" під час виступу на Раді безпеки, зазнав різкої критики на батьківщині.

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Директор Музею Голокосту "Яд Вашем" Дані Даян розкритикував посла Ізраїлю в ООН за те, що той одягнув жовту зірку Давида під час виступу в Раді Безпеки. Даян вважає, що цей вчинок "ганьбить жертв Голокосту та державу Ізраїль".

"Жовта нашивка символізує безпорадність єврейського народу та його залежність від милості інших. Але сьогодні у нас незалежна країна та сильна армія", – написав Даян у Twitter.

Як зазначив директор музею, сьогодні ізраїльтяни "не жертви, а господарі своєї долі".

"Сьогодні ми носимо на лацкані синьо-білий прапор, а не жовту нашивку", – додав він.

Гілад Ердан виступив на Раді Безпеки з жовтою нашивкою у вигляді зірки Давида з написом "НІКОЛИ ЗНОВУ" на знак протесту проти спроб ООН припинити військову операцію проти терористів ХАМАС. Як сказав Ердан, делегація Ізраїлю носитиме такі нашивки доти, доки Рада безпеки ООН не засудить звірства ХАМАС і не вимагатиме негайного звільнення захоплених терористами заручників.

Заява Ердану послідувала за прийняттям 27 жовтня Генеральною Асамблеєю ООН резолюції із закликом до Ізраїлю припинити військові дії в секторі Газа і без жодного засудження терористів ХАМАС.

25 жовтня Ердан закликав до відставки генсека ООН Антоніу Гутерреша, оскільки "генеральний секретар ООН, який висловлює "розуміння" кампанії масових вбивств дітей, жінок та старих, не вартий очолювати ООН".

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Газа до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 людей. Встановлено, що терористи захопили та вивезли до Гази як заручників не менше 240 осіб, у тому числі немовлят, дітей, жінок та людей похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Газа.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 28 жовтня підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Газа наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

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