"Оскорбление памяти жертв": Музей Холокоста раскритиковал посла Израиля за "желтую звезду"

Поступок посла Израиля в ООН Гилада Эрдана, который в знак протеста против неспособности ООН осудить ХАМАС надел "желтую звезду" во время выступления на Совбезе, подвергся резкой критике на родине.

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Директор Музея Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян раскритиковал посла Израиля в ООН за то, что тот надел желтую звезду Давида во время выступления в Совете Безопасности. Даян считает, что этот поступок "позорит жертв Холокоста и государство Израиль".

"Желтая нашивка символизирует беспомощность еврейского народа и его зависимость от милости других. Но сегодня у нас независимая страна и сильная армия", — написал Даян в Twitter.

Как отметил директор музея, сегодня израильтяне "не жертвы, а хозяева своей судьбы".

"Сегодня мы носим на лацкане сине-белый флаг, а не желтую нашивку", — добавил он.

Гилад Эрдан выступил на Совете Безопасности с желтой нашивкой в виде звезды Давида с надписью "НИКОГДА БОЛЬШЕ" в знак протеста против попыток ООН прекратить военную операцию против террористов ХАМАС. Как сказал Эрдан, делегация Израиля будет носить такие нашивки до тех пор, пока Совбез ООН не осудит зверства ХАМАС и не потребует немедленного освобождения захваченных террористами заложников.

Заявление Эрдана последовало вслед за принятием 27 октября Генеральной Ассамблеей ООН резолюции с призывом к Израилю прекратить военные действия в секторе Газа и без всякого осуждения террористов ХАМАС.

25 октября Эрдан призвал к отставке генсека ООН Антониу Гутерреша, так как "генеральный секретарь ООН, который выражает "понимание" кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не достоин возглавлять ООН".

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек. Установлено, что террористы захватили и вывезли в Газу как заложников не менее 240 человек, в том числе младенцев, детей, женщин и пожилых людей.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

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