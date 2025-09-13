Підозрюваному у вбивстві Чарлі Кірка на початку тижня висунуть обвинувачення – фото
У США заарештовано ймовірного підозрюваного у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка. Наступного тижня йому висунуть офіційні обвинувачення, заявив губернатор штату Юта Спенсер Кокс на пресконференції 12 вересня.
Затриманий – 22-річний Тайлер Робінсон, студент третього курсу професійно-технічного училища Діксі з Юти. Його заарештували ввечері 11 вересня. Повідомляється, що родичі підозрюваного і друг сім'ї повідомили владу про нібито його причетність до інциденту.
"Я хочу подякувати членам сім'ї Тайлера Робінсона, які вчинили правильно в цьому випадку і змогли притягнути його до відповідальності правоохоронними органами", – сказав губернатор.
За його словами, правоохоронці вивчили не тільки записи з камер відеоспостереження, а й докази, зібрані в профілі підозрюваного на платформі чату Discord. Це допомогло "пов'язати" Робінсона з інцидентом.
Кокс зазначив, що підозрюваного затримали за 420 км на північний захід від місця злочину. Увечері 12 вересня у квартирі Робінсона в Сент-Джорджі було знайдено додаткові речові докази.
Очікується, що на початку наступного тижня йому офіційно висунуть обвинувачення за підозрою в тяжкому вбивстві та іншими статтями.
- 10 вересня Чарлі Кірк був поранений у шию під час публічного заходу в Університеті долини Юти. Його відвезли до лікарні, однак він помер.
- Президент США відреагував на інцидент – Кірка називають "головним прихильником" Трампа. Він назвав це "темним моментом для США". А губернатор Юти звинуватив ботів із Росії та Китаю у фейках про вбивство.
- 11 вересня поліція показала фото ймовірного вбивці Кірка, а у ФБР пообіцяли винагороду за будь-яку інформацію про нього.
- Увечері 12 вересня Трамп заявив, що "з високим рівнем упевненості" убивцю активіста Кірка затримали. Його пошуки тривали 33 години. Попередніх двох підозрюваних, яких затримали невдовзі після інциденту, відпустили через брак доказів.
Коментарі (0)