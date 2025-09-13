Підозрюваному у вбивстві Чарлі Кірка на початку тижня висунуть обвинувачення – фото

Прощання з Чарлі Кірком (Фото: EPA/OLGA FEDOROVA)

У США заарештовано ймовірного підозрюваного у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка. Наступного тижня йому висунуть офіційні обвинувачення, заявив губернатор штату Юта Спенсер Кокс на пресконференції 12 вересня.

Затриманий – 22-річний Тайлер Робінсон, студент третього курсу професійно-технічного училища Діксі з Юти. Його заарештували ввечері 11 вересня. Повідомляється, що родичі підозрюваного і друг сім'ї повідомили владу про нібито його причетність до інциденту.

"Я хочу подякувати членам сім'ї Тайлера Робінсона, які вчинили правильно в цьому випадку і змогли притягнути його до відповідальності правоохоронними органами", – сказав губернатор.

За його словами, правоохоронці вивчили не тільки записи з камер відеоспостереження, а й докази, зібрані в профілі підозрюваного на платформі чату Discord. Це допомогло "пов'язати" Робінсона з інцидентом.

Кокс зазначив, що підозрюваного затримали за 420 км на північний захід від місця злочину. Увечері 12 вересня у квартирі Робінсона в Сент-Джорджі було знайдено додаткові речові докази.

Очікується, що на початку наступного тижня йому офіційно висунуть обвинувачення за підозрою в тяжкому вбивстві та іншими статтями.

Тайлер Робінсон, фото: Департамент громадської безпеки штату Юта

Фото з камер, кадри: Utah Department of Public Safety