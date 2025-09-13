Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка в начале недели предъявят обвинение – фото

Прощание с Чарли Кирком (Фото: EPA/OLGA FEDOROVA)

В США арестован предположительный подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. На следующей неделе ему предъявят официальные обвинения, заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс на пресс-конференции 12 сентября.

Задержанный – 22-летний Тайлер Робинсон, студент третьего курса профессионально-технического училища Дикси из Юты. Его арестовали вечером 11 сентября. Сообщается, что родственники подозреваемого и друг семьи уведомили власти о якобы его причастности к инциденту.

"Я хочу поблагодарить членов семьи Тайлера Робинсона, которые поступили правильно в этом случае и смогли привлечь его к ответственности правоохранительными органами", – сказал губернатор.

По его словам, правоохранители изучили не только записи с камер видеонаблюдения, но и улики, собранные в профиле подозреваемого на платформе чата Discord. Это помогло "связать" Робинсона с инцидентом.

Кокс отметил, что подозреваемого задержали в 420 км к юго-западу от места преступления. Вечером 12 сентября в квартире Робинсона в Сент-Джордже были найдены дополнительные вещественные доказательства.

Ожидается, что в начале следующей недели ему официально предъявят обвинения по подозрению в тяжком убийстве и другим статьям.

Тайлер Робинсон, фото: Департамент общественной безопасности штата Юта

Фото с камер, кадры: Utah Department of Public Safety