Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка в начале недели предъявят обвинение – фото
В США арестован предположительный подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. На следующей неделе ему предъявят официальные обвинения, заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс на пресс-конференции 12 сентября.
Задержанный – 22-летний Тайлер Робинсон, студент третьего курса профессионально-технического училища Дикси из Юты. Его арестовали вечером 11 сентября. Сообщается, что родственники подозреваемого и друг семьи уведомили власти о якобы его причастности к инциденту.
"Я хочу поблагодарить членов семьи Тайлера Робинсона, которые поступили правильно в этом случае и смогли привлечь его к ответственности правоохранительными органами", – сказал губернатор.
По его словам, правоохранители изучили не только записи с камер видеонаблюдения, но и улики, собранные в профиле подозреваемого на платформе чата Discord. Это помогло "связать" Робинсона с инцидентом.
Кокс отметил, что подозреваемого задержали в 420 км к юго-западу от места преступления. Вечером 12 сентября в квартире Робинсона в Сент-Джордже были найдены дополнительные вещественные доказательства.
Ожидается, что в начале следующей недели ему официально предъявят обвинения по подозрению в тяжком убийстве и другим статьям.
- 10 сентября Чарли Кирк был ранен в шею во время публичного мероприятия в Университете долины Юты. Его отвезли в больницу, однако он умер.
- Президент США отреагировал на инцидент – Кирка называют "главным сторонником" Трампа. Он назвал это "темным моментом для США". А губернатор Юты обвинил ботов из России и Китая в фейках об убийстве.
- 11 сентября полиция показала фото предполагаемого убийцы Кирка, а в ФБР пообещали вознаграждение за любую информацию о нем.
- Вечером 12 сентября Трамп заявил, что "с высоким уровнем уверенности" убийцу активиста Кирка задержали. Его поиски длились 33 часа. Предыдущих двух подозреваемых, которых задержали вскоре после инцидента, отпустили из-за нехватки доказательств.
