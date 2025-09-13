Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка в начале недели предъявят обвинение – фото
Прощание с Чарли Кирком (Фото: EPA/OLGA FEDOROVA)

В США арестован предположительный подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. На следующей неделе ему предъявят официальные обвинения, заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс на пресс-конференции 12 сентября. 

Задержанный – 22-летний Тайлер Робинсон, студент третьего курса профессионально-технического училища Дикси из Юты. Его арестовали вечером 11 сентября. Сообщается, что родственники подозреваемого и друг семьи уведомили власти о якобы его причастности к инциденту. 

"Я хочу поблагодарить членов семьи Тайлера Робинсона, которые поступили правильно в этом случае и смогли привлечь его к ответственности правоохранительными органами", – сказал губернатор. 

По его словам, правоохранители изучили не только записи с камер видеонаблюдения, но и улики, собранные в профиле подозреваемого на платформе чата Discord. Это помогло "связать" Робинсона с инцидентом. 

Кокс отметил, что подозреваемого задержали в 420 км к юго-западу от места преступления. Вечером 12 сентября в квартире Робинсона в Сент-Джордже были найдены дополнительные вещественные доказательства.

Ожидается, что в начале следующей недели ему официально предъявят обвинения по подозрению в тяжком убийстве и другим статьям.

Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка в начале недели предъявят обвинение – фото
Тайлер Робинсон, фото: Департамент общественной безопасности штата Юта
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка в начале недели предъявят обвинение – фото
Фото с камер, кадры: Utah Department of Public Safety
  • 10 сентября Чарли Кирк был ранен в шею во время публичного мероприятия в Университете долины Юты. Его отвезли в больницу, однако он умер.
  • Президент США отреагировал на инцидент – Кирка называют "главным сторонником" Трампа. Он назвал это "темным моментом для США". А губернатор Юты обвинил ботов из России и Китая в фейках об убийстве.
  • 11 сентября полиция показала фото предполагаемого убийцы Кирка, а в ФБР пообещали вознаграждение за любую информацию о нем.
  • Вечером 12 сентября Трамп заявил, что "с высоким уровнем уверенности" убийцу активиста Кирка задержали. Его поиски длились 33 часа. Предыдущих двух подозреваемых, которых задержали вскоре после инцидента, отпустили из-за нехватки доказательств. 
стрельбаубийствочарли кирк