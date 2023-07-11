Чому Лондон не боїться "червоних ліній" Путіна: пояснення від генерала британської армії

Російський диктатор Володимир Путін поважає лише силу, а російська доктрина завжди концентрувалася на використанні слабкості; саме тому офіційний Лондон не боїться так званих червоних ліній, які люблять озвучувати в Кремлі. Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав глава Генштабу Великої Британії у 2018-2022 роках Марк Карлтон-Сміт.

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На його думку, причиною того, що відбулося повномасштабне вторгнення Росії, "став передусім провал стримування РФ".

"Щоб запобігти вторгненню, міжнародна спільнота не дала достатньо сильного сигналу, що це не тільки незаконно, а й неприйнятно. І що ми підтримуватимемо Україну. Російський президент думав, що йому все зійде з рук", – сказав відставний воєначальник.

Карлтон-Сміт додав, що на той час британський прем'єр Борис Джонсон "дуже чітко і рано дав зрозуміти", що Росії потрібно не просто завдати поразки, а й показати, що вона зазнає поразки.

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"Інакше Росія продовжуватиме свої дії в Молдові, Грузії, можливо, у трьох країнах Балтії. Це потрібно закінчити тут, в Україні. І закінчити якнайшвидше", – підкреслив він, говорячи про дії Джонсона.

Коли Карлтон-Сміту нагадали, що в 2021 році британський есмінець HMS Defender пройшов поряд з окупованим Кримом, – Росія розлютилася, але нічого серйозного не зробила у відповідь. Його реакція: "Росія була готова зображати із себе дуже потужну силу, але коли вона вперше зіткнулася з реакцією у відповідь, то це призвело до набагато більш обережної та більш традиційної поведінки Росії".

"І це, здається, фундаментальний урок. Ви маєте протистояти регіональному хулігану", – дав військову пораду лідерам демократичного світу та союзникам України.

У тому ж інтерв'ю він наголосив, що наступ ЗСУ "обдуманий, головний удар може бути й восени".

Британія першою із союзників дала Україні не лише західні танки, а й далекобійні ракети, які, проте, поки що нібито обмежені дистанцією ураження у 250 км.

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