Почему Лондон не боится "красных линий" Путина: объяснение от генерала британской армии

Российский диктатор Владимир Путин уважает только силу, а российская доктрина всегда концентрировалась на использовании слабости; именно поэтому официальный Лондон не боится так называемых красных линий, которые любят озвучивать в Кремле. Об этом в интервью LIGA.net сказал глава Генштаба Великобритании в 2018-2022 годах Марк Карлтон-Смит.

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По его мнению, причиной того, что произошло полномасштабное вторжение России, "стал прежде всего провал сдерживания РФ".

"Чтобы предотвратить вторжение, международное сообщество не дало достаточно сильного сигнала, что это не только незаконно, но и неприемлемо. И что мы будем поддерживать Украину. Российский президент думал, что ему все сойдет с рук", – сказал отставной военачальник.

Карлтон-Смит добавил, что на то время британский премьер Борис Джонсон "очень четко и рано дал понять", что России нужно не просто нанести поражение, но и показать, что она потерпит поражение.

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"В противном случае Россия будет продолжать свои действия в Молдове, Грузии, возможно, в трех странах Балтии. Это нужно закончить здесь, в Украине. И закончить как можно быстрее", – подчеркнул он, говоря о действиях Джонсона.

Когда Карлтон-Смиту напомнили, что в 2021 году британский эсминец HMS Defender прошел рядом с оккупированным Крымом, – Россия разозлилась, но ничего серьезного не сделала в ответ. Его реакция: "Россия была готова изображать из себя очень мощную силу, но когда она впервые столкнулась с ответной реакцией, то это привело к гораздо более осторожному и более традиционному поведению России".

"И это, кажется, фундаментальный урок. Вы должны противостоять региональному хулигану", – дал военный совет лидерам демократического мира и союзникам Украины.

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