Помічника прем'єра Ізраїлю звинувачують у витоку секретної інформації щодо війни у Газі
Помічнику прем'єр-міністра Ізраїлю Йонатану Уріху висунуто звинувачення у зв'язку з витоком "цілком секретної інформації" щодо війни в секторі Гази. Про це заявив генпрокурор Ізраїлю Галі Бахарав-Міара, передає Reuters.
Радник Беньяміна Нетаньягу заперечує звинувачення у цій справі, розслідування якої розпочалося наприкінці 2024 року. Сам прем'єр назвав розслідування "політично вмотивованим".
"Я знаю деталі, і я чітко й однозначно заявляю: безпеці держави не завдано жодної шкоди. Джонатан не завдав шкоди безпеці держави", – заявив він.
Прокурор стверджує, що Уріх і ще один помічник Нетаньяху нібито видобули секретну інформацію в ізраїльських військових і передали її німецькій газеті Bild. Мета – сформувати громадську думку про Нетаньягу та вплинути на дискусію про вбивство кількох ізраїльських заручників бойовиками ХАМАС у Газі наприкінці серпня 2024 року.
Загибель заручників спровокувала протести у країні, а самого Нетаньяху звинувачували у зриві переговорів про припинення вогню. У статті Bild викладалася стратегія ХАМАС на цих переговорах, вона повторювала звинувачення прем'єра Ізраїлю на адресу бойовиків.
Нетаньягу назвав заяву генпрокурора "жахливою" і сказав, що момент її ухвалення викликає серйозні питання.
- 5 травня 2025 року кабінет Нетаньяху проголосував за посилення наступу на ХАМАС у Газі аж до захоплення всього анклаву й утримання його територій.
- 21 травня прем'єр Ізраїлю назвав умови, за яких готовий завершити війну в секторі Гази, а 28 травня Нетаньяху заявив про ліквідацію ватажка ХАМАС Мохаммеда Сінвара у Газі.
- 29 травня Ізраїль прийняв пропозицію Віткоффа про припинення вогню в Газі й обміну полоненими.
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