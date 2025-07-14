Помічника прем'єра Ізраїлю звинувачують у витоку секретної інформації щодо війни у Газі

Сам Нетаньяху заявив, що безпека країни не постраждала, а звинувачення – безпідставні

Беньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА/Yoav Dutkevich)

Помічнику прем'єр-міністра Ізраїлю Йонатану Уріху висунуто звинувачення у зв'язку з витоком "цілком секретної інформації" щодо війни в секторі Гази. Про це заявив генпрокурор Ізраїлю Галі Бахарав-Міара, передає Reuters.

Радник Беньяміна Нетаньягу заперечує звинувачення у цій справі, розслідування якої розпочалося наприкінці 2024 року. Сам прем'єр назвав розслідування "політично вмотивованим".

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"Я знаю деталі, і я чітко й однозначно заявляю: безпеці держави не завдано жодної шкоди. Джонатан не завдав шкоди безпеці держави", – заявив він.

Прокурор стверджує, що Уріх і ще один помічник Нетаньяху нібито видобули секретну інформацію в ізраїльських військових і передали її німецькій газеті Bild. Мета – сформувати громадську думку про Нетаньягу та вплинути на дискусію про вбивство кількох ізраїльських заручників бойовиками ХАМАС у Газі наприкінці серпня 2024 року.

Загибель заручників спровокувала протести у країні, а самого Нетаньяху звинувачували у зриві переговорів про припинення вогню. У статті Bild викладалася стратегія ХАМАС на цих переговорах, вона повторювала звинувачення прем'єра Ізраїлю на адресу бойовиків.

Нетаньягу назвав заяву генпрокурора "жахливою" і сказав, що момент її ухвалення викликає серйозні питання.