Помощника премьера Израиля обвиняют в утечке секретной информации по войне в Газе
Помощнику премьер-министра Израиля Йонатану Уриху предъявлено обвинение в связи с утечкой "совершенно секретной информации" по войне в секторе Газа. Об этом заявил генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара, передает Reuters.
Советник Биньямина Нетаньяху отрицает обвинения по этому делу, расследование которого началось в конце 2024 года. Сам премьер назвал расследование "политически мотивированным".
"Я знаю детали, и я четко и однозначно заявляю: безопасности государства не нанесли никакого вреда. Джонатан не причинял вреда безопасности государства", – заявил он.
Прокурор утверждает, что Урих и еще один помощник Нетаньяху якобы добыли секретную информацию у израильских военных и передали ее немецкой газете Bild. Цель – сформировать общественное мнение о Нетаньяху и повлиять на дискуссию об убийстве нескольких израильских заложников боевиками ХАМАС в Газе в конце августа 2024 года.
Гибель заложников спровоцировала протесты в стране, а самого Нетаньяху обвиняли в срыве переговоров о прекращении огня. В статье Bild излагалась стратегия ХАМАС на этих переговорах, она повторяла обвинения премьера Израиля в адрес боевиков.
Нетаньяху назвал заявление генпрокурора "ужасающим" и сказал, что момент его принятия вызывает серьезные вопросы.
- 5 мая 2025 года кабинет Нетаньяху проголосовал за усиление наступления на ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и удержания его территорий.
- 21 мая премьер Израиля назвал условия, при которых готов завершить войну в секторе Газа, а 28 мая Нетаньяху заявил о ликвидации главаря ХАМАС Мохаммеда Синвара в Газе.
- 29 мая Израиль принял предложение Уиткоффа о прекращении огня в Газе и обмене пленными.
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