Помощника премьера Израиля обвиняют в утечке секретной информации по войне в Газе

Сам Нетаньяху заявил, что безопасность страны не пострадала, а обвинения – беспочвенны

Биньямин Нетаньяху (Фото: ЕРА/Yoav Dutkevich)

Помощнику премьер-министра Израиля Йонатану Уриху предъявлено обвинение в связи с утечкой "совершенно секретной информации" по войне в секторе Газа. Об этом заявил генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара, передает Reuters.

Советник Биньямина Нетаньяху отрицает обвинения по этому делу, расследование которого началось в конце 2024 года. Сам премьер назвал расследование "политически мотивированным".

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"Я знаю детали, и я четко и однозначно заявляю: безопасности государства не нанесли никакого вреда. Джонатан не причинял вреда безопасности государства", – заявил он.

Прокурор утверждает, что Урих и еще один помощник Нетаньяху якобы добыли секретную информацию у израильских военных и передали ее немецкой газете Bild. Цель – сформировать общественное мнение о Нетаньяху и повлиять на дискуссию об убийстве нескольких израильских заложников боевиками ХАМАС в Газе в конце августа 2024 года.

Гибель заложников спровоцировала протесты в стране, а самого Нетаньяху обвиняли в срыве переговоров о прекращении огня. В статье Bild излагалась стратегия ХАМАС на этих переговорах, она повторяла обвинения премьера Израиля в адрес боевиков.

Нетаньяху назвал заявление генпрокурора "ужасающим" и сказал, что момент его принятия вызывает серьезные вопросы.