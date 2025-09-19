Президент Фінляндії сумнівається, що Росія атакує його країну безпілотниками
Президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумнів, що Росія влаштує на його країну такий же наліт безпілотників, який здійснила у Польщі в ніч проти 10 вересня. Таку думку він висловив на конференції з безпеки Helsinki Security Forum, передає мовник Yle.
За його словами, потрапляння російських БпЛА на територію Польщі стало тестом, що можна зробити із Заходом у так званій сірій зоні.
"Нас перевіряють за допомогою керованої міграції, пошкодження підводних кабелів, а тепер і за допомогою безпілотників у Польщі. Нас перевіряють, за яких умов активується стаття 4 Статуту НАТО і як альянс реагує", – сказав Стубб.
Президент Фінляндії зазначив, що, можливо, це був і сигнал західним союзникам України про те, що їм слід подбати про власну протиповітряну оборону.
Він вважає, що у Фінляндії навряд чи можна очікувати подібних атак з використанням дронів. Водночас він запевнив, що країна достатньо підготовлена до можливих дронових атак.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну в Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору.
- Станом на 12 вересня Польща зафіксувала вже 21 порушення повітряного простору російськими дронами.
- 13 вересня у країні стартувала операція "Східний вартовий" за участі літаків країн-союзників.
