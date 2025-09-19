Президент Финляндии сомневается, что Россия атакует его страну беспилотниками

Александр Стубб (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение, что Россия устроит на его страну такой же налет беспилотников, который осуществила в Польше в ночь на 10 сентября. Такое мнение он высказал на конференции по безопасности Helsinki Security Forum, передает вещатель Yle.

По его словам, попадание российских БпЛА на территорию Польши стало тестом, что можно сделать с Западом в так называемой серой зоне.

"Нас проверяют с помощью управляемой миграции, повреждения подводных кабелей, а теперь и с помощью беспилотников в Польше. Нас проверяют, при каких условиях активируется статья 4 Устава НАТО и как альянс реагирует", — сказал Стубб.

Президент Финляндии отметил, что, возможно, это был и сигнал западным союзникам Украины о том, что им следует позаботиться о собственной противовоздушной обороне.

Он считает, в Финляндии вряд ли можно ожидать подобных атак с использованием дронов. В то же время он заверил, что страна достаточно подготовлена к возможным дроновым атакам.