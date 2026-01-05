Президентка Мексики не вірить в серйозність погроз Трампа щодо вторгнення

Клаудія Шейнбаум (Фото: Jose Mendez/EPA)

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум применшила загрозу вторгнення США до її країни та знову підтвердила своє неприйняття присутності американських військових. Її слова наводить агентство Bloomberg.

"Я не вірю у вторгнення. Я не думаю, що вони сприймають це серйозно", – заявила Шейнбаум у понеділок на першому брифінгу після того, як американські війська захопили диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро рано-вранці в суботу.

Шейнбаум сказала, що під час численних телефонних розмов президент США Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб американським військовим дозволили увійти до Мексики, і що вона завжди відкидала цю ідею. Проте політикиня наголосила на своїй готовності співпрацювати зі США у боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Президентка Мексики додала, що виступає проти втручання США у справи Венесуели й що американський континент належить його народу, а не якійсь наддержаві.

"Суверенітет і самовизначення народів не підлягають обговоренню", – заявила вона.

Агентство нагадало, що у неділю, через день після того, як США захопили Мадуро під час рейду на Каракас, Трамп попередив Колумбію та Мексику, що він не потерпить потоку наркотиків до Штатів.

"Мексика має взяти себе в руки, бо наркотики течуть через Мексику. І нам доведеться щось із цим робити", – сказав Трамп, додавши, що він неодноразово пропонував Шейнбаум допомогу американських військових для "наведення ладу" в країні.