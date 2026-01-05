Президентка Мексики не вірить в серйозність погроз Трампа щодо вторгнення
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум применшила загрозу вторгнення США до її країни та знову підтвердила своє неприйняття присутності американських військових. Її слова наводить агентство Bloomberg.
"Я не вірю у вторгнення. Я не думаю, що вони сприймають це серйозно", – заявила Шейнбаум у понеділок на першому брифінгу після того, як американські війська захопили диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро рано-вранці в суботу.
Шейнбаум сказала, що під час численних телефонних розмов президент США Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб американським військовим дозволили увійти до Мексики, і що вона завжди відкидала цю ідею. Проте політикиня наголосила на своїй готовності співпрацювати зі США у боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
Президентка Мексики додала, що виступає проти втручання США у справи Венесуели й що американський континент належить його народу, а не якійсь наддержаві.
"Суверенітет і самовизначення народів не підлягають обговоренню", – заявила вона.
Агентство нагадало, що у неділю, через день після того, як США захопили Мадуро під час рейду на Каракас, Трамп попередив Колумбію та Мексику, що він не потерпить потоку наркотиків до Штатів.
"Мексика має взяти себе в руки, бо наркотики течуть через Мексику. І нам доведеться щось із цим робити", – сказав Трамп, додавши, що він неодноразово пропонував Шейнбаум допомогу американських військових для "наведення ладу" в країні.
- У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели лунали вибухи. Повідомлялося про часткове знеструмлення та прольоти авіації. Згодом стало відомо, що США проводять у латиноамериканській країні операцію.
- Трамп заявив, що Мадуро та його дружину схопили й вивезли з Венесуели. Подружжя звинуватили у наркоторгівлі.
- Президент Колумбії Петро пообіцяв взятися за зброю на тлі погроз Трампа на його адресу.
