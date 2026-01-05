Президент Мексики не верит в серьезность угроз Трампа относительно вторжения

Клаудия Шейнбаум (Фото: Jose Mendez/EPA)

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум преуменьшила угрозу вторжения США в ее страну и вновь подтвердила свое неприятие присутствия американских военных. Ее слова приводит агентство Bloomberg.

"Я не верю во вторжение. Я не думаю, что они воспринимают это серьезно", – заявила Шейнбаум в понедельник на первом брифинге после того, как американские войска захватили диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро рано утром в субботу.

Шейнбаум сказала, что во время многочисленных телефонных разговоров президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы американским военным позволили войти в Мексику, и что она всегда отвергала эту идею. Однако политик подчеркнула свою готовность сотрудничать с США в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Президент Мексики добавила, что выступает против вмешательства США в Венесуэлу и что американский континент принадлежит его народу, а не какой-то сверхдержаве.

"Суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению", – заявила она.

Агентство напомнило, что в воскресенье, через день после того, как США захватили Мадуро во время рейда на Каракас, Трамп предупредил Колумбию и Мексику, что он не потерпит потока наркотиков в Штаты.

"Мексика должна взять себя в руки, потому что наркотики текут через Мексику. И нам придется что-то с этим делать", – сказал Трамп, добавив, что он неоднократно предлагал Шейнбаум помощь американских военных для "наведения порядка" в стране.