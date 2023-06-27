Промова Путіна після "заколоту" Пригожина. Оцінка від обраного глави Латвії – "Осінь диктатора"

Обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс провів y Twitter паралелі між тим, куди завів Росію та себе диктатор Володимир Путін, і сюжетом сатиричного роману колумбійського письменника Габріеля Гарсіа Маркеса "Осінь патріарха" про багаторічного безіменного диктатора.

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26 червня Путін звернувся до росіян після "заколоту" ватажка терористичної групи Вагнера Євгенія Пригожина, але його виступ розчарував, судячи з реакцій, навіть z-пропагандистів режиму.

"Осінь диктатора", – лаконічно оцінив промову Путіна обраний президент Латвії.

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У романі двійник диктатора-генерала вмирає від отруєної стріли після замаху, і його тіло головний персонаж книги використовує, щоб імітувати свою смерть. Що станеться з Путіним, Рінкевичс не прогнозує.

У промові Путін жодного разу не назвав на ім'я ватажка групи Вагнера, але фактично озвучив її майбутнє: ліквідація як бойової одиниці. Найманцям він запропонував на вибір або "піти в Білорусь", або "додому" (або у в'язницю, звідки були завербовані), або переходити до 1 липня на контракт у ЗС РФ.

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