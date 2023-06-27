Промова Путіна після "заколоту" Пригожина. Оцінка від обраного глави Латвії – "Осінь диктатора"
Обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс провів y Twitter паралелі між тим, куди завів Росію та себе диктатор Володимир Путін, і сюжетом сатиричного роману колумбійського письменника Габріеля Гарсіа Маркеса "Осінь патріарха" про багаторічного безіменного диктатора.
26 червня Путін звернувся до росіян після "заколоту" ватажка терористичної групи Вагнера Євгенія Пригожина, але його виступ розчарував, судячи з реакцій, навіть z-пропагандистів режиму.
"Осінь диктатора", – лаконічно оцінив промову Путіна обраний президент Латвії.
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У романі двійник диктатора-генерала вмирає від отруєної стріли після замаху, і його тіло головний персонаж книги використовує, щоб імітувати свою смерть. Що станеться з Путіним, Рінкевичс не прогнозує.
У промові Путін жодного разу не назвав на ім'я ватажка групи Вагнера, але фактично озвучив її майбутнє: ліквідація як бойової одиниці. Найманцям він запропонував на вибір або "піти в Білорусь", або "додому" (або у в'язницю, звідки були завербовані), або переходити до 1 липня на контракт у ЗС РФ.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він "договорився" з владою РФ і відвів війська. Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин нібито виїхав до Білорусі - і вранці 27 червня непідтверджену інформацію про це дали росЗМІ.
- У НАТО вважають, ці події показують "слабкість" та "несталість" російського режиму.
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