Речь Путина после "мятежа" Пригожина. Оценка от избранного главы Латвии: "Осень диктатора"
Избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс провел в Twitter параллели между тем, куда завел Россию и себя ее диктатор Владимир Путин, и сюжетом сатирического романа колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса "Осень патриарха" о многолетнем безымянном диктаторе.
26 июня Путин выступил с обращением к россиянам после "мятежа" главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина, но его выступление разочаровало, судя по реакциям, даже z-пропагандистов режима.
"Осень диктатора", – лаконично оценил речь Путина избранный президент Латвии.
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В романе двойник диктатора-генерала умирает от отравленной стрелы после покушения, и его тело главный персонаж книги использует, чтобы имитировать свою смерть. Что произойдет с Путиным, Ринкевичс не прогнозирует.
В речи Путин ни разу не назвал по имени главаря группы Вагнера, но, фактически, озвучил ее будущее: ликвидация как боевой единицы. Наемникам он оставил на выбор либо "уход в Беларусь", либо "домой" (или тюрьму, откуда были завербованы), либо переходить до 1 июля на контракт в ВС РФ.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву.
- Вечером следующего дня он "договорился" с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин якобы уехал в Беларусь - и утром 27 июня неподтвержденную информацию об этом дали росСМИ.
- В НАТО считают, что эти события показывают "слабость" и "хрупкость" российского режима.
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