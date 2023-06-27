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Речь Путина после "мятежа" Пригожина. Оценка от избранного главы Латвии: "Осень диктатора"

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 10:46
Речь Путина после
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс провел в Twitter параллели между тем, куда завел Россию и себя ее диктатор Владимир Путин, и сюжетом сатирического романа колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса "Осень патриарха" о многолетнем безымянном диктаторе.

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26 июня Путин выступил с обращением к россиянам после "мятежа" главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина, но его выступление разочаровало, судя по реакциям, даже z-пропагандистов режима.

"Осень диктатора", – лаконично оценил речь Путина избранный президент Латвии.

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В романе двойник диктатора-генерала умирает от отравленной стрелы после покушения, и его тело главный персонаж книги использует, чтобы имитировать свою смерть. Что произойдет с Путиным, Ринкевичс не прогнозирует.

В речи Путин ни разу не назвал по имени главаря группы Вагнера, но, фактически, озвучил ее будущее: ликвидация как боевой единицы. Наемникам он оставил на выбор либо "уход в Беларусь", либо "домой" (или тюрьму, откуда были завербованы), либо переходить до 1 июля на контракт в ВС РФ.

Евгений Пилипенко
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