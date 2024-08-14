Reuters: ХАМАС не братиме участі у переговорах про перемир'я у секторі Гази

Сектор Газа (Фото: Haitham Imad / EPA)

Палестинська терористична організація ХАМАС не братиме участі в новому раунді переговорів про припинення вогню в секторі Гази, запланованих на четвер, 15 серпня, у Катарі. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на посадовця угруповання.

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Ізраїльський уряд зазначив, що відправить делегацію на переговори в четвер, але ХАМАС зажадав дієвого плану реалізації пропозиції від Сполучених Штатів і їх союзників, яку він вже ухвалив, а не продовження перемовин.

"ХАМАС прихильний до пропозиції, представленої йому 2 липня, яка базується на резолюції Ради Безпеки ООН і промові президента США Джо Байдена, і рух готовий негайно розпочати обговорення механізму її реалізації", – заявив високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі в коментарі Reuters.

Водночас представники США сказали: вони очікують, що непрямі переговори триватимуть, як і планувалося, у Досі в четвер, і що угода про припинення вогню все ще можлива.

Троє іранських посадовців на умовах анонімності заявили Reuters, що лише угода про припинення вогню в секторі Гази утримає Іран від прямої помсти Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганія на його території минулого місяця.

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