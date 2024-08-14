Reuters: ХАМАС не братиме участі у переговорах про перемир'я у секторі Гази
Палестинська терористична організація ХАМАС не братиме участі в новому раунді переговорів про припинення вогню в секторі Гази, запланованих на четвер, 15 серпня, у Катарі. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на посадовця угруповання.
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Ізраїльський уряд зазначив, що відправить делегацію на переговори в четвер, але ХАМАС зажадав дієвого плану реалізації пропозиції від Сполучених Штатів і їх союзників, яку він вже ухвалив, а не продовження перемовин.
"ХАМАС прихильний до пропозиції, представленої йому 2 липня, яка базується на резолюції Ради Безпеки ООН і промові президента США Джо Байдена, і рух готовий негайно розпочати обговорення механізму її реалізації", – заявив високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі в коментарі Reuters.
Водночас представники США сказали: вони очікують, що непрямі переговори триватимуть, як і планувалося, у Досі в четвер, і що угода про припинення вогню все ще можлива.
Троє іранських посадовців на умовах анонімності заявили Reuters, що лише угода про припинення вогню в секторі Гази утримає Іран від прямої помсти Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганія на його території минулого місяця.
- 7 жовтня 2023 року із нападом ХАМАС почалася нова хвиля ізраїльсько-палестинської війни.
- 1 липня 2024 року прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".
- 13 липня Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про межі угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.
- 9 серпня лідери США, Єгипту та Катару закликали Ізраїль і ХАМАС зустрітися для переговорів, щоб завершити угоду.
- Того самого дня стало відомо, що Ізраїль погодився на перемовини з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників.
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