Reuters: ХАМАС не будет участвовать в переговорах о перемирии в Секторе Газа
Палестинская террористическая организация ХАМАС не будет участвовать в новом раунде переговоров о прекращении огня в Секторе Газа, запланированных на четверг, 15 августа, в Катаре. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника группировки.
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Израильское правительство отметило, что отправит делегацию на переговоры в четверг, но ХАМАС потребовало действенного плана реализации предложения от Соединенных Штатов и их союзников, которое оно уже приняло, а не продолжение переговоров.
"ХАМАС привержен предложению, представленному ему 2 июля, которое базируется на резолюции Совета Безопасности ООН и речи президента США Джо Байдена, и движение готово немедленно начать обсуждение механизма его реализации", – заявил высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри в комментарии Reuters.
В то же время представители США сказали, что ожидают, что переговоры состоятся, как и планировалось, в Дохе в четверг, и что соглашение о прекращении огня все еще возможно.
Трое иранских чиновников на условиях анонимности заявили Reuters, что только соглашение о прекращении огня в Секторе Газа удержит Иран от прямой мести Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании на его территории в прошлом месяце.
- 7 октября 2023 года с нападением ХАМАС началась новая волна израильско-палестинской войны.
- 1 июля 2024 года премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать боевые действия в Секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".
- 13 июля Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о границах соглашения для прекращения огня в Секторе Газа и освобождения заложников, о чем он объявил в мае.
- 9 августа лидеры США, Египта и Катара призвали Израиль и ХАМАС встретиться для переговоров, чтобы завершить соглашение.
- В тот же день стало известно, что Израиль согласился на переговоры с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.
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