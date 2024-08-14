Reuters: ХАМАС не будет участвовать в переговорах о перемирии в Секторе Газа

Сектор Газа (Фото: Haitham Imad/EPA)

Палестинская террористическая организация ХАМАС не будет участвовать в новом раунде переговоров о прекращении огня в Секторе Газа, запланированных на четверг, 15 августа, в Катаре. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника группировки.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Израильское правительство отметило, что отправит делегацию на переговоры в четверг, но ХАМАС потребовало действенного плана реализации предложения от Соединенных Штатов и их союзников, которое оно уже приняло, а не продолжение переговоров.

"ХАМАС привержен предложению, представленному ему 2 июля, которое базируется на резолюции Совета Безопасности ООН и речи президента США Джо Байдена, и движение готово немедленно начать обсуждение механизма его реализации", – заявил высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри в комментарии Reuters.

В то же время представители США сказали, что ожидают, что переговоры состоятся, как и планировалось, в Дохе в четверг, и что соглашение о прекращении огня все еще возможно.

Трое иранских чиновников на условиях анонимности заявили Reuters, что только соглашение о прекращении огня в Секторе Газа удержит Иран от прямой мести Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании на его территории в прошлом месяце.

Читайте также: К атаке ХАМАС на Израиль 7 октября могли быть причастны девять сотрудников ООН