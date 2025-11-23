Reuters: Майже 200 000 українців у США опинилися під загрозою втратити легальний статус

Від травня імміграційні служби США опрацювали лише 1900 заявок на поновлення статусу від українців та інших громадян

Паспорт громадянина України (Фото: Riccardo Antimiani/EPA)

Десятки тисяч українців, які тікали до США від війни, опинилися в ситуації юридичної невизначеності, поки адміністрація президента Штатів Дональда Трампа не може визначити долю гуманітарної програми. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішні дані американського уряду.

За інформацією медіа, станом на 31 березня через затримки адміністрації Трампа з обробленням гуманітарної програми для українців, започаткованої 46-м президентом США Джо Байденом, майже 200 000 людей опинилися під загрозою втрати свого легального статусу.

Гуманітарна програма, запроваджена у квітні 2022 року, дозволила майже 260 000 українців в'їхати до США на початковий дворічний період.

Reuters розповіло історію українки, яка вже шість місяців живе у юридичній невизначеності. Вона вважає, що зможе протриматися ще шість місяців, чекаючи, поки адміністрація Трампа вирішить долю гуманітарної програми, яка дозволила тисячам людей жити та працювати в Штатах.

Коли її легальний статус закінчився в травні, 35-річна українка автоматично опинилася під загрозою депортації. Вона втратила дозвіл на роботу та була змушена залишити роботу менеджера в готелі Ritz-Carlton, де заробляла понад $50 000 на рік. Вона також втратила медичне страхування й більше не може надсилати гроші своїй матері, яка живе в Німеччині як біженка, зазначили журналісти.

Жінка сказала, що не має уявлення, коли її дозвіл на перебування в США поновлять, і чи станеться це взагалі. Поки вона чекає на оновлення щодо своєї заяви, її потенційно можуть заарештувати федеральні імміграційні служби, повідомили троє колишніх посадовців із цієї сфери.

Читайте також Міграційне право США у 2025 році: що змінилося для українців

Журналісти Reuters поспілкувалися із двома десятками українців, які втратили дозволи на роботу через затримки з продовженням. Серед них були технічні фахівці, вихователь дитячого садка, фінансовий консультант, дизайнер інтер'єрів та студент коледжу. Вони розповіли, як їм довелося витрачати свої заощадження, шукати підтримки в суспільстві та влазити в борги, щоб прогодувати себе, поки вони чекають на рішення щодо свого статусу.

Деякі з опитаних Reuters людей заявили, що побоюються арешту імміграційною владою США. Інші заявили, що залишаються вдома чи виїхали зі США до Канади, Європи та Південної Америки.

Адміністрація Трампа призупинила обробку заявок та поновлення українських гуманітарних програм у січні, посилаючись на міркування безпеки. Після суперечки в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським, Трамп заявив у березні, що він зважує: чи варто повністю скасовувати легальний статус українців.

Зрештою, американський президент не припинив програму, і в травні федеральний суддя наказав чиновникам відновити обробку заявок на поновлення.

Але з того часу імміграційні служби опрацювали лише 1900 заявок на поновлення для українців та інших національностей, що є лише частиною тих, чий статус закінчується, згідно з даними уряду США, опублікованими минулого тижня в межах судового позову.

За словами Енн Сміт, виконавчої директорки та радниці з питань регулювання Імміграційної робочої групи України – юридичної коаліції, створеної для допомоги тим, хто втік від війни до США, її адвокатська мережа отримує кілька дзвінків щотижня від українців, які повідомляють, що імміграційні органи затримують членів їхніх сімей.

Вона додала, що українців заарештовували на будівельних майданчиках, під час доставлення їжі або роботи водіями Uber чи вантажівок, а також під час ширших рейдів у Чикаго та Великому Клівленді.

Reuters зазначило, що деякі українці самостійно виїжджають зі США. Шість українців з 24, з якими спілкувалися журналісти, покинули Штати, щоб не ризикувати опинитися в імміграційній в'язниці або бути відправленими до Латинської Америки чи Африки.

31-річний інженер-програміст, який переїхав до Брукліну у вересні 2023 року, подав заявку на поновлення свого статусу у березні. Його заявка очікувала розгляду до вересня. Побоюючись, що йому можуть заборонити в'їзд до США в майбутньому, якщо він залишиться без легального статусу, він спробував "самостійно депортуватися" за допомогою урядового застосунку, відомого як CBP One.

Адміністрація Трампа у травні пообіцяла безоплатний квиток на літак та "бонус на виїзд" у розмірі $1000 для тих, хто скористається застосунком. Чоловік вирішив поїхати до Аргентини, де нижча вартість життя, ніж в інших країнах, і яка пропонує гуманітарну програму для українців. Однак йому відмовили у компенсації за квиток, тому що він вирушив не до України.