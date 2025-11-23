Reuters: Почти 200 000 украинцев в США оказались под угрозой потерять легальный статус

С мая иммиграционные службы США обработали лишь 1900 заявок на возобновление статуса от украинцев и других граждан

Паспорт гражданина Украины (Фото: Riccardo Antimiani/EPA)

Десятки тысяч украинцев, которые бежали в США от войны, оказались в ситуации юридической неопределенности, пока администрация президента Штатов Дональда Трампа не может определить судьбу гуманитарной программы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутренние данные американского правительства.

По информации медиа, по состоянию на 31 марта из-за задержек администрации Трампа с обработкой гуманитарной программы для украинцев, начатой 46-м президентом США Джо Байденом, почти 200 000 человек оказались под угрозой потери своего легального статуса.

Гуманитарная программа, введенная в апреле 2022 года, позволила почти 260 000 украинцев въехать в США на начальный двухлетний период.

Reuters рассказало историю украинки, которая уже шесть месяцев живет в юридической неопределенности. Она считает, что сможет продержаться еще шесть месяцев, ожидая, пока администрация Трампа решит судьбу гуманитарной программы, которая позволила тысячам людей жить и работать в Штатах.

Когда ее легальный статус закончился в мае, 35-летняя украинка автоматически оказалась под угрозой депортации. Она потеряла разрешение на работу и была вынуждена оставить работу менеджера в отеле Ritz-Carlton, где зарабатывала более $50 000 в год. Она также потеряла медицинское страхование и больше не может отправлять деньги своей матери, которая живет в Германии как беженка, отметили журналисты.

Женщина сказала, что не имеет представления, когда ее разрешение на пребывание в США возобновят, и произойдет ли это вообще. Пока она ждет обновления по своему заявлению, ее потенциально могут арестовать федеральные иммиграционные службы, сообщили трое бывших чиновников из этой сферы.

Журналисты Reuters пообщались с двумя десятками украинцев, которые потеряли разрешения на работу из-за задержек с продлением. Среди них были технические специалисты, воспитатель детского сада, финансовый консультант, дизайнер интерьеров и студент колледжа. Они рассказали, как им пришлось тратить свои сбережения, искать поддержки в обществе и влезать в долги, чтобы прокормить себя, пока они ждут решения о своем статусе.

Некоторые из опрошенных Reuters людей заявили, что опасаются ареста иммиграционными властями США. Другие заявили, что остаются дома или выехали из США в Канаду, Европу и Южную Америку.

Администрация Трампа приостановила обработку заявок и возобновление украинских гуманитарных программ в январе, ссылаясь на соображения безопасности. После спора в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским, Трамп заявил в марте, что он взвешивает: стоит ли полностью отменять легальный статус украинцев.

В конце концов, американский президент не прекратил программу, и в мае федеральный судья приказал чиновникам возобновить обработку заявок на возобновление.

Но с тех пор иммиграционные службы обработали только 1900 заявок на восстановление для украинцев и других национальностей, что является лишь частью тех, чей статус заканчивается, согласно данным правительства США, опубликованным на прошлой неделе в рамках судебного иска.

По словам Энн Смит, исполнительного директора и советника по вопросам регулирования Иммиграционной рабочей группы Украины – юридической коалиции, созданной для помощи тем, кто сбежал от войны в США, ее адвокатская сеть получает несколько звонков еженедельно от украинцев, которые сообщают, что иммиграционные органы задерживают членов их семей.

Она добавила, что украинцев арестовывали на строительных площадках, во время доставки еды или работы водителями Uber либо грузовиков, а также во время более широких рейдов в Чикаго и Большом Кливленде.

Reuters отметило, что некоторые украинцы самостоятельно выезжают из США. Шесть украинцев из 24, с которыми общались журналисты, покинули Штаты, чтобы не рисковать оказаться в иммиграционной тюрьме или быть отправленными в Латинскую Америку или Африку.

31-летний инженер-программист, который переехал в Бруклин в сентябре 2023 года, подал заявку на возобновление своего статуса в марте. Его заявка ожидала рассмотрения до сентября. Опасаясь, что ему могут запретить въезд в США в будущем, если он останется без легального статуса, он попытался "самостоятельно депортироваться" с помощью правительственного приложения, известного как CBP One.

Администрация Трампа в мае пообещала бесплатный билет на самолет и "бонус на выезд" в размере $1000 для тех, кто воспользуется приложением. Мужчина решил поехать в Аргентину, где стоимость жизни ниже, чем в других странах, и которая предлагает гуманитарную программу для украинцев. Однако ему отказали в компенсации за билет, потому что он отправился не в Украину.