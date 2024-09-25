Reuters: Росія планує передати єменським хуситам потужні протикорабельні ракети

Американський посадовець відмовився назвати конкретні системи, які можуть бути передані, але підтвердив, що Росія обговорює постачання ракет хуситам

Єменські хусити (Фото: Yahya Arhab / EPA)

Іран виступає посередником у таємних переговорах між Росією та єменськими хуситами щодо передання протикорабельних ракет групі бойовиків. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на трьох неназваних співрозмовників.

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Ще сім співрозмовників розповіли, що РФ поки не ухвалила рішення щодо передання єменським хуситам ракет "Яхонт" (також відомих як П-800 "Онікс"), які, за словами експертів, дозволять угрупованню бойовиків більш точно вражати комерційні судна в Червоному морі та збільшать загрозу для військових кораблів США та Європи, які їх захищають.

У липні The Wall Street Journal повідомив, що Росія розглядає можливість відправлення ракет. Про посередницьку роль Ірану тоді не повідомлялося.

З листопада 2023 року хусити неодноразово завдавали ударів з використанням безпілотників і ракет по судах у найважливіших судноплавних шляхах Червоного моря, щоб продемонструвати підтримку палестинцям у війні з Ізраїлем у секторі Гази.

Вони потопили щонайменше два судна і захопили ще одне, порушивши світову морську торгівлю, змусивши судноплавні компанії перенаправляти вантажі, збільшивши витрати на страхування суден, які курсують Червоним морем. У відповідь США та Велика Британія завдали ударів по позиціях хуситів, проте не змогли зупинити атаки угруповання.

Двоє співрозмовників у регіоні розповіли Reuters, що хусити та росіяни зустрічалися в Тегерані принаймні двічі цього року і переговори щодо постачання десятків ракет, які мають дальність польоту близько 300 км, тривають, а нові зустрічі в Тегерані очікуються найближчими тижнями.

Один зі співрозмовників додав, що переговори почалися за президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув у травні в результаті авіакатастрофи.

"Росія веде переговори з хуситами про передання надзвукових протикорабельних ракет "Яхонт". Іранці виступають посередниками у переговорах, але не хочуть ставити під ними свій підпис", – зазначив співрозмовник у західній розвідці.

Високопоставлений американський посадовець відмовився назвати конкретні системи, які можуть бути передані, але підтвердив, що Росія обговорює постачання ракет хуситам, назвавши такий розвиток подій "дуже тривожним".

Представник Міністерства оборони США заявив, що будь-які спроби зміцнити можливості хуситів "підірвуть спільний міжнародний інтерес до глобальної свободи судноплавства та стабільності в Червоному морі та на Близькому Сході".

У Ємені з 2014 року триває громадянська війна — після повстання шиїтського (гілка ісламу) руху хуситів. Це підтримуване Іраном угруповання контролює північно-західну частину країни та столицю держави Сану.

Єменські хусити – союзники ХАМАС у війні з Ізраїлем. Оскільки Ємен та Ізраїль не мають спільного кордону, хусити оголосили йому морську блокаду й почали обстрілювати та захоплювати судна в Червоному морі, поставивши під ризик торгівлю через Суецький канал.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі.

12 січня 2024 року за вказівкою Байдена США разом із Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

3 серпня CNN писав, що Росія готувалася доставити ракети та іншу військову техніку єменським хуситам, але відмовилася це зробити під тиском США та Саудівської Аравії.

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