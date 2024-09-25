Reuters: Россия планирует передать йеменским хуситам мощные противокорабельные ракеты

Американский чиновник отказался назвать конкретные системы, которые могут быть переданы, но подтвердил, что Россия обсуждает поставки ракет хуситам

Йеменские хуситы (Фото: Yahya Arhab/EPA)

Иран выступает посредником в тайных переговорах между Россией и йеменскими хуситами по передаче противокорабельных ракет группе боевиков. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на троих неназванных собеседников.

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Еще семь собеседников рассказали, что РФ пока не приняла решение о передаче йеменским хуситам ракет "Яхонт" (также известных как П-800 "Оникс"), которые, по словам экспертов, позволят группировке боевиков более точно поражать коммерческие суда в Красном море и увеличат угрозу для военных кораблей США и Европы, защищающих их.

В июле The Wall Street Journal сообщил, что Россия рассматривает возможность отправки ракет. О посреднической роли Ирана тогда не сообщалось.

С ноября 2023 года хуситы неоднократно наносили удары с использованием беспилотников и ракет по судам в важнейших судоходных путях Красного моря, чтобы продемонстрировать поддержку палестинцам в войне с Израилем в секторе Газа.

Они потопили по меньшей мере два судна и захватили еще одно, нарушив мировую морскую торговлю, заставив судоходные компании перенаправлять грузы, увеличив расходы на страхование судов, курсирующих по Красному морю. В ответ США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов, однако не смогли остановить атаки группировки.

Два собеседника в регионе рассказали Reuters, что хуситы и россияне встречались в Тегеране по крайней мере дважды в этом году и что переговоры о поставках десятков ракет, имеющих дальность полета около 300 км, продолжаются, а новые встречи в Тегеране ожидаются в ближайшие недели.

Один из собеседников добавил, что переговоры начались при президенте Ирана Ибрагиме Раиси, погибшем в мае в результате авиакатастрофы.

"Россия ведет переговоры с хуситами о передаче сверхзвуковых противокорабельных ракет "Яхонт". Иранцы выступают посредниками в переговорах, но не хотят ставить под ними свою подпись", – отметил источник в западной разведке.

Высокопоставленный американский чиновник отказался назвать конкретные системы, которые могут быть переданы, но подтвердил, что Россия обсуждает поставки ракет хуситам, назвав такое развитие событий "очень тревожным".

Представитель Министерства обороны США заявил, что любые попытки укрепить возможности хуситов "подорвут общий международный интерес к глобальной свободе судоходства и стабильности в Красном море и на Ближнем Востоке".

В Йемене с 2014 года идет гражданская война — после восстания шиитского (ветвь ислама) движения хуситов. Эта поддерживаемая Ираном группировка контролирует северо-западную часть страны и столицу государства Сана.

Йеменские хуситы – союзники ХАМАС в войне с Израилем. Поскольку у Йемена и Израиля нет общей границы, хуситы объявили ему морскую блокаду и начали обстреливать и захватывать суда в Красном море, поставив под риск торговлю через Суэцкий канал.

19 декабря 2023 года США объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море.

12 января 2024 года по указанию Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

3 августа CNN писал, что Россия готовилась доставить ракеты и другую военную технику йеменским хуситам, но отказалась сделать это под давлением США и Саудовской Аравии.

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