РФ з 2022 року намагається викупити двигуни гелікоптерів, які раніше експортувала – WSJ

Росія з 2022 року пропонувала урядам кількох країн повернути їй комплектовання для військових гелікоптерів, які вона раніше експортувала в ці країни. З таким проханням Кремль звертався до Пакистану, Єгипту, Білорусі та Бразилії, пише The Wall Street Journal.

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Видання посилається на три власні джерела, які стверджують, що у квітні 2022 року делегація РФ приїжджала до Єгипту, щоб переконати президента країни повернути раніше куплені 150 двигунів для вертольотів Мі-8 та Мі-17. Натомість Росія пропонувала пробачити Єгипту заборгованість за постачання зброї, розпочати пільгові постачання пшениці та розмістити у країні військових радників РФ. За даними видання, Єгипет погодився піти назустріч проханням Кремля, вживши заходів, щоб про це не дізналися у США.

У серпні 2023 року видання також повідомляло, що Єгипет планував відправити в Росію ракети, але відмовився від цього під тиском США.

Джерела WSJ стверджують, що з аналогічними проханнями Росія зверталася до Пакистану, Бразилії та Білорусі.

У Пакистану Кремль просив повернути чотири двигуни від гелікоптерів Мі-35М, у Білорусі – шість двигунів для Мі-26, а у Бразилії – 12 двигунів від Мі-35М (у МЗС Бразилії виданню повідомили, що пропозиція РФ була відхилена).

Як вважає видання, Росія була змушена зайнятися викупом озброєнь у своїх партнерів через наступ ЗСУ.

Джерела видання також вважають, що Росія була змушена направити на війну проти України якусь частину зброї, яка готувалася на експорт до Індії та Вірменії.

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.

16 серпня повідомлялося, що Вашингтон на непрямих переговорах із Тегераном "підштовхує" Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам.

13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами.

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