РФ з 2022 року намагається викупити двигуни гелікоптерів, які раніше експортувала – WSJ
Росія з 2022 року пропонувала урядам кількох країн повернути їй комплектовання для військових гелікоптерів, які вона раніше експортувала в ці країни. З таким проханням Кремль звертався до Пакистану, Єгипту, Білорусі та Бразилії, пише The Wall Street Journal.
Видання посилається на три власні джерела, які стверджують, що у квітні 2022 року делегація РФ приїжджала до Єгипту, щоб переконати президента країни повернути раніше куплені 150 двигунів для вертольотів Мі-8 та Мі-17. Натомість Росія пропонувала пробачити Єгипту заборгованість за постачання зброї, розпочати пільгові постачання пшениці та розмістити у країні військових радників РФ. За даними видання, Єгипет погодився піти назустріч проханням Кремля, вживши заходів, щоб про це не дізналися у США.
У серпні 2023 року видання також повідомляло, що Єгипет планував відправити в Росію ракети, але відмовився від цього під тиском США.
Джерела WSJ стверджують, що з аналогічними проханнями Росія зверталася до Пакистану, Бразилії та Білорусі.
У Пакистану Кремль просив повернути чотири двигуни від гелікоптерів Мі-35М, у Білорусі – шість двигунів для Мі-26, а у Бразилії – 12 двигунів від Мі-35М (у МЗС Бразилії виданню повідомили, що пропозиція РФ була відхилена).
Як вважає видання, Росія була змушена зайнятися викупом озброєнь у своїх партнерів через наступ ЗСУ.
Джерела видання також вважають, що Росія була змушена направити на війну проти України якусь частину зброї, яка готувалася на експорт до Індії та Вірменії.
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