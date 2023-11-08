RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

РФ з 2022 року намагається викупити двигуни гелікоптерів, які раніше експортувала – WSJ

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 23:48
РФ з 2022 року намагається викупити двигуни гелікоптерів, які раніше експортувала – WSJ - Фото
Гелікоптер Мі-8 (Фото - міноборони РФ)

Росія з 2022 року пропонувала урядам кількох країн повернути їй комплектовання для військових гелікоптерів, які вона раніше експортувала в ці країни. З таким проханням Кремль звертався до Пакистану, Єгипту, Білорусі та Бразилії, пише The Wall Street Journal.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Видання посилається на три власні джерела, які стверджують, що у квітні 2022 року делегація РФ приїжджала до Єгипту, щоб переконати президента країни повернути раніше куплені 150 двигунів для вертольотів Мі-8 та Мі-17. Натомість Росія пропонувала пробачити Єгипту заборгованість за постачання зброї, розпочати пільгові постачання пшениці та розмістити у країні військових радників РФ. За даними видання, Єгипет погодився піти назустріч проханням Кремля, вживши заходів, щоб про це не дізналися у США.

У серпні 2023 року видання також повідомляло, що Єгипет планував відправити в Росію ракети, але відмовився від цього під тиском США.

Джерела WSJ стверджують, що з аналогічними проханнями Росія зверталася до Пакистану, Бразилії та Білорусі.

У Пакистану Кремль просив повернути чотири двигуни від гелікоптерів Мі-35М, у Білорусі – шість двигунів для Мі-26, а у Бразилії – 12 двигунів від Мі-35М (у МЗС Бразилії виданню повідомили, що пропозиція РФ була відхилена).

Як вважає видання, Росія була змушена зайнятися викупом озброєнь у своїх партнерів через наступ ЗСУ.

Джерела видання також вважають, що Росія була змушена направити на війну проти України якусь частину зброї, яка готувалася на експорт до Індії та Вірменії.

Читайте також: Іран заплатив Росії за 50 винищувачів Су-35, але Москва вже два роки не передає їх – ЗМІ

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогазброяєгипетгелікоптеридвигуни

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 